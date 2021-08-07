В Австрии чеченцу за убийство свидетеля по делу Окуевой дали пожизненное

Окуева погибла 30 октября 2017 года у поселка Глеваха под Киевом в результате обстрела автомобиля Фото: Amina Okueva / Facebook

Осужденный не признал вину и заявил, что настоящий убийца убежал. Сарали А. задержали в день убийства по горячим следам. На его подошвах обнаружили кровь погибшего блогера.

Прокурор заявил, что Сарали А. известен в чеченской диаспоре как торговец оружием. В июле 2020 года он встретился с Умаровым, чтобы обменять автомобиль на пистолет Glock, и, уже сидя в машине, сделал пять выстрелов в Умарова. Блогер попытался выбраться из машины, но осужденный сделал контрольный выстрел в голову. При этом экспертиза установила, что каждый из этих выстрелов мог стать смертельным.

По версии прокуратуры, Умарову, проживавшему в Австрии под именем Мартин Бек, многократно поступали угрозы из-за его видео на YouТube, в которых тот критиковал лидера Чечни Рамзана Кадырова. Кроме того, Умаров был информантом венского управления ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка).

Нromadske отмечает, что Умаров официально был свидетелем по делу об убийстве Окуевой.