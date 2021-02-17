Мама Окуевой: Людям, которые убили мою дочь, важно показать, что они в этой стране решают любые вопросы

Каминская: Каким может быть мое мнение? Возмущение, как и у всех нормальных здравомыслящих людей Фото: МВС України / Facebook

Защита подозреваемого в убийстве украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина затягивала рассмотрение дела, но прокуратура не приложила должных усилий, чтобы продлить срок ареста. Такое мнение высказала изданию "ГОРДОН" одесская журналистка, мать Окуевой Ирина Каминская.

"Другие заключенные находятся и по два года под арестом в СИЗО. Есть масса примеров, когда люди сидят годами в ожидании приговора. Но тут неизвестно каким образом суд посчитал возможным выпустить под домашний арест человека, которого подозревают в тройном убийстве. И каким может быть мое мнение? Возмущение, как и у всех нормальных здравомыслящих людей. Мне звонят патриоты, неравнодушные люди. Все возмущены. За этим очень печально наблюдать", – отметила Каминская.

По ее мнению, прокуратура знала, что сроки рассмотрения истекают, но не предприняла никаких активных действий.

"Давно ходили слухи, что [подозреваемого в убийстве Окуевой, уроженца Дагестана Игоря] Редькина могут отпустить. Его защита всеми силами затягивала рассмотрение дела. Прокуратура имела возможность обратиться к суду по этому поводу. У них же есть определенный алгоритм действий. Непонятно, почему прокуратура не приложила никаких усилий, хотя видела, что истекает время. Видимо, кому-то это было нужно. А, может быть, это вопиющий непрофессионализм. У нас такое на всех уровнях", – сказала собеседница.

Она подчеркнула, что ее адвоката не уведомляют о судебных заседаниях и не приглашают на слушания.

"Я хочу только видеть торжество правосудия и справедливости в этой стране. Вы же понимаете, что людям, которые убили мою дочь, важно не просто убить, а показать, что они в этой стране решают любые вопросы. Я не знаю, как они это делают, но у них это блестяще получается. Уже тайно отпустили Кринари (чеченец, известный как Артур Денисултанов, которого обвиняли в покушении на Окуеву и Осмаева. – "ГОРДОН"). Он находится на свободе в России. Не уведомив меня, как потерпевшую сторону, и моего адвоката, сейчас вот выпустили еще одного убийцу. Творится полный беспредел, полное обрушение всей судебной системы страны. Меня ни разу не приглашали на заседание суда, как и моего адвоката. Все делалось тихо, втайне. Мы только потом узнавали от журналистов о принятых решениях", – резюмировала Каминская.

30 октября 2017 года у поселка Глеваха под Киевом по автомобилю, в котором ехали Окуева и ее муж Адам Осмаев, открыли огонь из автоматического оружия. Окуева погибла на месте, а Осмаев получил ранения.

Первого подозреваемого по делу об убийстве Окуевой правоохранители задержали спустя два года после преступления – в январе 2020 года. Это уроженец Дагестана Редькин, он долгое время проживал в Украине. В полиции сообщили, что Редькин незаконно получил украинское гражданство. По данным следствия, он входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами.

В полиции сообщали, что ДНК Редькина совпала с ДНК на оружии, из которого совершили убийство. Адвокаты подозреваемого называли экспертизу по ДНК сомнительной (сразу после убийства в полиции заявляли, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет).

Редькин находился под стражей, последний раз ему продлили меру пресечения на два месяца 28 января этого года.

11 февраля Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты и изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест подозреваемому Редькину. 16 февраля пресс-служба Киевского апелляционного суда пояснила, что арест не продлевали, так как время его содержания в СИЗО превысило допустимый законодательством срок.