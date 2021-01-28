Суд продлил арест подозреваемому в убийстве Окуевой

По данным полиции Киевской области, подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой Игорю Редькину объявили новые подозрения.

Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Игоря Редькина, подозреваемого в убийстве украинского добровольца Амины Окуевой. Об этом 28 января проинформировала полиция Киевской области.

Правоохранители не указали фамилию подозреваемого, но обстоятельства дела свидетельствуют, что речь идет о Редькине.

"Суд удовлетворил ходатайство следственного управления полиции Киевской области... и принял решение о продлении ареста злоумышленнику. Теперь 56-летний уроженец Дагестана будет находиться под стражей в следственном изоляторе еще 60 суток", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что подозреваемому также сообщили "о подозрении в совершении вымогательства, мошенничества, умышленном уничтожении имущества и легализации имущества, полученного преступным путем".

30 октября 2017 года у поселка Глеваха под Киевом по автомобилю, в котором ехали Окуева и ее муж Адам Осмаев, открыли огонь из автоматического оружия. Окуева погибла на месте, а Осмаев получил ранения.

Первого подозреваемого по делу об убийстве Окуевой правоохранители задержали спустя два года после преступления – в январе 2020 года. Это уроженец Дагестана Редькин, он долгое время проживал в Украине. В полиции сообщили, что Редькин незаконно получил украинское гражданство. По данным следствия, он входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами.

В полиции сообщали, что ДНК Редькина совпала с ДНК на оружии, из которого совершили убийство. Адвокаты подозреваемого называли экспертизу по ДНК сомнительной (сразу после убийства в полиции заявляли, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет).

19 мая Офис генерального прокурора и полиция сообщили, что о подозрении также заочно объявили предполагаемому организатору убийства – 44-летнему гражданину России, уроженцу Чечни. По данным правоохранителей, он должен был найти исполнителей убийства Окуевой и Осмаева за денежное вознаграждение. Издание "Deтектив.info" выяснило, что речь идет о Салахе Хумаидове.

Уроженец Чечни Осмаев принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, руководил Международным миротворческим батальоном добровольцев имени Джохара Дудаева, который преимущественно состоял из чеченцев. Окуева была пресс-секретарем батальона. В России Осмаева обвиняют в покушении на президента Владимира Путина. На самого Осмаева уже покушались несколько раз.