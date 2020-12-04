В Киевской области на месте гибели добровольца Окуевой открыли мемориал

На памятнике в поселке Глеваха, где убили добровольца Амину Окуеву, есть надпись из Корана: "Не считайте мертвыми тех, кто погиб на пути к Аллаху".

3 декабря в поселке Глеваха Киевской области на месте гибели врача и добровольца Амины Окуевой открыли мемориал. Об этом проинформировал сайт Министерства внутренних дел.

Отлитый из бетона памятник в виде скалы установлен местной территориальной общиной.

На открытии мемориала присутствовала мать Окуевой Ирина Каминская.

"Памятник в виде скалы, как на Кавказе. К сожалению, сейчас оттуда невозможно ничего привезти. Памятник стоит на месте, откуда эти подонки стреляли в мою дочь. Я не могу сказать о своей дочери "была", она есть и всегда будет воином. На памятнике надпись из Корана: "Не считайте мертвыми тех, кто погиб на пути к Аллаху", – сказала она.

Фото: mvs.gov.ua

Присутствовавший на мероприятии заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что убийцы мстили Окуевой за ее проукраинскую позицию.

"Основной подозреваемый [в убийстве] Игорь Редькин сейчас находится под следствием, а дело готово к передаче в суд. Завтра суд продлит ему меру пресечения. У нас есть данные о возможной провокации, что подозреваемому станет плохо, чтобы вывезти его из суда. Однако мы готовы к таким провокациям", – подчеркнул он.

30 октября 2017 года у поселка Глеваха по автомобилю, в котором ехали Окуева и ее муж Адам Осмаев, открыли огонь из автоматического оружия. Окуева погибла на месте, а Осмаев получил ранения.

Первого подозреваемого по делу об убийстве Окуевой правоохранители задержали спустя два года после преступления – в январе 2020 года. Это уроженец Дагестана Игорь Редькин, он долгое время проживал в Украине. В полиции сообщили, что Редькин незаконно получил украинское гражданство. Подозреваемый находится под стражей. По данным следствия, Редькин входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами.

В полиции сообщили, что ДНК Редькина совпала с ДНК на оружии, из которого совершили убийство. Адвокаты подозреваемого называли экспертизу по ДНК сомнительной (сразу после убийства в полиции заявляли, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет).

В конце мая 2020 года агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявило, что в организации нападения подозревают уроженца чеченского села Мескер-Юрт Салаха.