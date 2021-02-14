Суд освободил из-под стражи подозреваемого в убийстве Окуевой

Подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина, который находился под стражей с января прошлого года, отпустили под домашний арест.

Редькина правоохранители задержали спустя два года после преступления – в январе 2020 года Фото: hromadske.ua

Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой Игорю Редькину. Эту информацию hromadske подтвердили в прокуратуре Киевской области.

30 октября 2017 года у поселка Глеваха под Киевом по автомобилю, в котором ехали Окуева и ее муж Адам Осмаев, открыли огонь из автоматического оружия. Окуева погибла на месте, а Осмаев получил ранения.

Первого подозреваемого по делу об убийстве Окуевой правоохранители задержали спустя два года после преступления – в январе 2020 года. Это уроженец Дагестана Редькин, он долгое время проживал в Украине. В полиции сообщили, что Редькин незаконно получил украинское гражданство. По данным следствия, он входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами.

В полиции сообщали, что ДНК Редькина совпала с ДНК на оружии, из которого совершили убийство. Адвокаты подозреваемого называли экспертизу по ДНК сомнительной (сразу после убийства в полиции заявляли, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет).

Редькин находился под стражей, последний раз ему продлили меру пресечения на два месяца 28 января этого года.

19 мая 2020-го Офис генерального прокурора и полиция сообщили, что о подозрении также заочно объявили предполагаемому организатору убийства – 44-летнему гражданину России, уроженцу Чечни. По данным правоохранителей, он должен был найти исполнителей убийства Окуевой и Осмаева за денежное вознаграждение. Издание "Deтектив.info" выяснило, что речь идет о Салахе Хумаидове.

Уроженец Чечни Осмаев принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, руководил Международным миротворческим батальоном добровольцев имени Джохара Дудаева, который преимущественно состоял из чеченцев. Окуева была пресс-секретарем батальона. В России Осмаева обвиняют в покушении на президента РФ Владимира Путина. На самого Осмаева уже покушались несколько раз.