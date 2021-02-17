ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В суде объяснили, почему отпустили из-под стражи подозреваемого в убийстве Окуевой

Подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина отпустили из-под стражи, так как он находился в СИЗО 13 месяцев – на месяц больше разрешенного украинским законодательством срока, сообщили в Киевском апелляционном суде.

Редькина отпустили под круглосуточный домашний арест
Редькина отпустили под круглосуточный домашний арест
Фото: radiosvoboda.org

Киевский апелляционный суд 11 февраля частично удовлетворил жалобу защиты, и изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой Игорю Редькину. Об этом пресс-служба суда проинформировала 16 февраля. 

В релизе сказано, что арест не продлевали, так как время его содержания в СИЗО превысил допустимый законодательством срок. 

"Совокупный срок содержания под стражей подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по тяжким или особо тяжким преступлениям не должен превышать 12 месяцев. Учитывая то, что подозреваемого Редькина задержали 11 января 2020 года, по состоянию на день рассмотрения апелляционной жалобы, последний содержался под стражей 13 месяцев, что противоречит положениям уголовного процессуального законодательства и является основанием для отмены обжалуемого решения следственного судьи", – говорится в сообщении. 

В то же время, судьи пришли к выводу об обоснованности подозрения Редькину и решили отправить его под круглосуточный домашний арест. 

30 октября 2017 года у поселка Глеваха под Киевом по автомобилю, в котором ехали Окуева и ее муж Адам Осмаев, открыли огонь из автоматического оружия. Окуева погибла на месте, а Осмаев получил ранения.

Первого подозреваемого по делу об убийстве Окуевой правоохранители задержали спустя два года после преступления – в январе 2020 года. Это уроженец Дагестана Редькин, он долгое время проживал в Украине. В полиции сообщили, что Редькин незаконно получил украинское гражданство. По данным следствия, он входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами.

В полиции сообщали, что ДНК Редькина совпала с ДНК на оружии, из которого совершили убийство. Адвокаты подозреваемого называли экспертизу по ДНК сомнительной (сразу после убийства в полиции заявляли, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет).

Редькин находился под стражей, последний раз ему продлили меру пресечения на два месяца 28 января этого года.

19 мая 2020-го Офис генерального прокурора и полиция сообщили, что о подозрении также заочно объявили предполагаемому организатору убийства – 44-летнему гражданину России, уроженцу Чечни. По данным правоохранителей, он должен был найти исполнителей убийства Окуевой и Осмаева за денежное вознаграждение. Издание "Deтектив.info" выяснило, что речь идет о Салахе Хумаидове.

Уроженец Чечни Осмаев принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, руководил Международным миротворческим батальоном добровольцев имени Джохара Дудаева, который преимущественно состоял из чеченцев. Окуева была пресс-секретарем батальона. В России Осмаева обвиняют в покушении на президента РФ Владимира Путина. На самого Осмаева уже покушались несколько раз.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СИЗО, арест, Амина Окуева, апелляционный суд, суд, Игорь Редькин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Принятие ситуации – вот что важно". Демин рассказал, как сын отреагировал на развод родителей
"Принятие ситуации – вот что важно". Демин рассказал, как сын отреагировал на развод родителей
Хименес-Браво показал свое место силы
Хименес-Браво показал свое место силы
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
"Он в командировках, она одна, а я рядом". Паперный рассказал, как увел третью жену из семьи
"Он в командировках, она одна, а я рядом". Паперный рассказал, как увел третью жену из семьи
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
Сын Боярского рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Сын Боярского рассказал о самочувствии госпитализированного артиста
Девятилетняя дочь Ани Лорак завела страницу в Instagram
Девятилетняя дочь Ани Лорак завела страницу в Instagram
"Это дешевле, чем вы думаете". Клопотенко поделился бюджетным рецептом пасты с лососем
"Это дешевле, чем вы думаете". Клопотенко поделился бюджетным рецептом пасты с лососем
"Выдыхаю". Димопулос рассказала о своих мечтах, которые сбылись
"Выдыхаю". Димопулос рассказала о своих мечтах, которые сбылись
Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка
Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка
"Ловкость рук", "Моя мама мне эти фокусы в детстве показывала". Орбакайте голой рукой полезла в огонь
"Ловкость рук", "Моя мама мне эти фокусы в детстве показывала". Орбакайте голой рукой полезла в огонь
"Заснеженный Тополя". Лидер группы "Антитіла" окунулся лицом в снег
"Заснеженный Тополя". Лидер группы "Антитіла" окунулся лицом в снег
"Беременна!!!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!!!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Они очень-очень счастливы!" Звезды "Игры престолов" Харрингтон и Лесли стали родителями
"Они очень-очень счастливы!" Звезды "Игры престолов" Харрингтон и Лесли стали родителями
Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю
Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю
  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья
  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
"Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS