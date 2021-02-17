Убийство Окуевой. Дело против группы киллеров направили в суд

Группе из семи человек, которая совершала заказные убийства в течение трех лет, и лишила жизни волонтера Амину Окуеву, грозит пожизненное заключение.

Киевская областная прокуратура передала в суд материалы уголовного производства в отношении организатора и шести участников преступной группы, которая совершала заказные убийства в период с 2016-го по 2019 год, проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

В релизе сказано, что речь идет о киллерах, которые убили директора компании Caparol Украина Павла Зможного в 2016 году, начальника отдела рекламы столичного метрополитена Павла Миленького в 2019-м, а также бизнесмена и совершили покушение на адвоката, который защищал интересы предпринимателей.

Также они, вместе с гражданином России, который сейчас в розыске, убили добровольца Амину Окуеву и покушались на ее мужа Адама Осмаева, сообщили в Офисе генпрокурора.

Заказчики убийств находятся в розыске.

Обвиняемым, в случае доказания вины, грозит пожизненное заключение.

Им инкримминуруют создание и участие в преступной организации; законченное покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц; приобретение, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения; незаконное изготовление взрывного устройства и завладения огнестрельным оружием и боевыми припасами.

На Окуеву покушались дважды: в июне и октябре 2017 года. 30 октября 2017 года у поселка Глеваха под Киевом по автомобилю, в котором ехали Окуева и ее муж Адам Осмаев, открыли огонь из автоматического оружия. Окуева погибла на месте, а Осмаев получил ранения.

Первого подозреваемого по делу об убийстве Окуевой правоохранители задержали спустя два года после преступления – в январе 2020 года. Это уроженец Дагестана Редькин, он долгое время проживал в Украине. В полиции сообщили, что Редькин незаконно получил украинское гражданство.

В полиции сообщали, что ДНК Редькина совпала с ДНК на оружии, из которого совершили убийство. Адвокаты подозреваемого называли экспертизу по ДНК сомнительной (сразу после убийства в полиции заявляли, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет).

Редькин находился под стражей, 11 февраля 2021 года его отпустили под домашний арест.

19 мая 2020-го Офис генерального прокурора и полиция сообщили, что о подозрении также заочно объявили предполагаемому организатору убийства – 44-летнему гражданину России, уроженцу Чечни. По данным правоохранителей, он должен был найти исполнителей убийства Окуевой и Осмаева за денежное вознаграждение. Издание "Deтектив.info" выяснило, что речь идет о Салахе Хумаидове.

Уроженец Чечни Осмаев принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, руководил Международным миротворческим батальоном добровольцев имени Джохара Дудаева, который преимущественно состоял из чеченцев. Окуева была пресс-секретарем батальона. В России Осмаева обвиняют в покушении на президента РФ Владимира Путина. На самого Осмаева уже покушались несколько раз.

В конце мая 2020 года агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что в организации нападения подозревают уроженца чеченского села Мескер-Юрт Салаха.