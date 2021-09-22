В СБУ рассказали, сколько раз Зеленский получал угрозы

Еще три угрозы передали министру внутренних дел, в СБУ не уточнили, о ком конкретно идет речь. В 2019 году на посту главы МВД был Арсен Аваков, его сменил Денис Монастырский в июле этого года.
Служба безопасности и Национальная полиция установили 16 человек, причастных к анонимным сообщениям с угрозами.
В СБУ напомнили, что такие действия могут быть квалифицированы по ст. 112 и ст. 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по указанным статьям предполагает пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Зеленский находится в Нью-Йорке. Туда он поехал, чтобы выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После выступления он пообещал сразу вылететь в Киев.
СБУ 14 сентября сообщала, что закрыла два уголовных производства о посягательстве на жизнь Зеленского. Досудебное расследование в трех делах на тот момент продолжалось, одно передали в суд.
Сегодня в селе Лесники Киевской области обстреляли машину помощника Зеленского Сергея Шефира. Он направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба связана с борьбой президента против олигархов.
Сам Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.
Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).