В СБУ рассказали, сколько раз Зеленский получал угрозы

Еще три угрозы передали министру внутренних дел, в СБУ не уточнили, о ком конкретно идет речь. В 2019 году на посту главы МВД был Арсен Аваков, его сменил Денис Монастырский в июле этого года.

Служба безопасности и Национальная полиция установили 16 человек, причастных к анонимным сообщениям с угрозами.

В СБУ напомнили, что такие действия могут быть квалифицированы по ст. 112 и ст. 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по указанным статьям предполагает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Зеленский находится в Нью-Йорке. Туда он поехал, чтобы выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После выступления он пообещал сразу вылететь в Киев.