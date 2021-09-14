СБУ закрыла два производства об угрозах и покушениях на Зеленского, одно направила в суд, еще три расследуют

С 20 мая 2019 года следователи СБУ открыли шесть производств об угрозах Зеленскому или посягательствах на его жизнь Фото: Офіс Президента України / Facebook

В пресс-центре пояснили, что с 20 мая 2019 года следователи СБУ вели досудебное расследование в четырех уголовных производствах о посягательствах на жизнь президента Украины (ст. 112 Уголовного кодекса) и в двух уголовных производствах по фактам угрозы убийства, причинения вреда в отношении здоровья президента Украины (ст. 346 Уголовного кодекса).

Из них одно уголовное производство об угрозах направлено в суд с обвинительным актом, два уголовных производства о посягательствах на жизнь президента закрыты за отсутствием состава уголовного преступления. Еще три производства продолжают расследовать.

Деталей расследования, как и имен фигурантов, в СБУ не уточнили.