ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

СБУ закрыла два производства об угрозах и покушениях на Зеленского, одно направила в суд, еще три расследуют

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 20 мая 2019 года следователи СБУ открыли шесть производств об угрозах Зеленскому или посягательствах на его жизнь
С 20 мая 2019 года следователи СБУ открыли шесть производств об угрозах Зеленскому или посягательствах на его жизнь
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Служба безопасности Украины закрыла два уголовных производства о посягательстве на жизнь президента Владимира Зеленского, досудебное расследование в трех делах продолжается, одно передано в суд. Об этом сообщили изданию "Детектор медиа" в пресс-центре СБУ 14 сентября.

В пресс-центре пояснили, что с 20 мая 2019 года следователи СБУ вели досудебное расследование в четырех уголовных производствах о посягательствах на жизнь президента Украины (ст. 112 Уголовного кодекса) и в двух уголовных производствах по фактам угрозы убийства, причинения вреда в отношении здоровья президента Украины (ст. 346 Уголовного кодекса).

Из них одно уголовное производство об угрозах направлено в суд с обвинительным актом, два уголовных производства о посягательствах на жизнь президента закрыты за отсутствием состава уголовного преступления. Еще три производства продолжают расследовать.

Деталей расследования, как и имен фигурантов, в СБУ не уточнили.

Контекст:

В феврале 2020 ГБР сообщило волонтерке Марусе Зверобой и нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине о подозрении в угрозе убийством президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью.

Речь шла о видео, которое Федина и Зверобой записали в октябре 2019 года. В ролике они критикуют Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", – сказала Федина.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура написал заявления в Генеральную прокуратуру Украины и ГБР из-за высказываний Федины, правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.

В январе 2020 года подозрение в угрозе убийством президенту было выдвинуто блогеру и телеведущему "Прямого канала" Сергею Пояркову. Пояркову инкриминируют угрозы в адрес Зеленского на опубликованных в YouTube роликах.

В частности, по данным СБУ, Поярков на одном из видео, "используя язык мимики", сказал в адрес президента: "Если ты, падаль, будешь дрочить на украинскую землю, то мы тебя радикально на куски порвем".

В авторской программе "Поярков News", которая вышла на "Прямом" 27 декабря 2019 года, ведущий назвал Зеленского "маленьким чмом" и "криворожским ссыкунчиком", а также оскорбил отца президента. Обращаясь к команде Зеленского, Поярков сказал: "Вы – моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, падлы, не будете меня слушаться".

9 января Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямий" в связи с жалобами на действия и слова Пояркова.

В июне 2020 следователи передали дело в суд.

Теги: СБУ, Сергей Поярков, покушение, угрозы, расследование, Владимир Зеленский, подозрение, уголовное производство, Служба безопасности Украины, Маруся Зверобой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Чурчхела. Простой рецепт грузинского десерта из орехов и виноградного сока
  Чурчхела. Простой рецепт грузинского десерта из орехов и виноградного сока
Пять лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем без исключения
Пять лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем без исключения
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
Участник "Танцев со звездами" Войтенко: Я люблю жену, но любовь не бывает идеальной
Участник "Танцев со звездами" Войтенко: Я люблю жену, но любовь не бывает идеальной
  14 сентября: первый международный матч "Динамо", юбилей футболиста Владимира Мунтяна, смерть Патрика Суэйзи
  14 сентября: первый международный матч "Динамо", юбилей футболиста Владимира Мунтяна, смерть Патрика Суэйзи
"Смелое заявление". Дочь Мадонны дебютировала на Met Gala 2021 с небритыми подмышками
"Смелое заявление". Дочь Мадонны дебютировала на Met Gala 2021 с небритыми подмышками
  "Я была не святой на Мальдивах". Белодед рассказала, чем занималась в отпуске после победы на Олимпиаде в Токио
  "Я была не святой на Мальдивах". Белодед рассказала, чем занималась в отпуске после победы на Олимпиаде в Токио
14 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
14 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
"Увы, до Монако не дотягивает!" Maruv засветила голые ноги во время прогулки по Княжеству Монако
"Увы, до Монако не дотягивает!" Maruv засветила голые ноги во время прогулки по Княжеству Монако
  "Сразу обрезание делать и выгонять". Мать Наташи Королевой спустя год прокомментировала измену Тарзана
  "Сразу обрезание делать и выгонять". Мать Наташи Королевой спустя год прокомментировала измену Тарзана
Цибульская призналась, кого из украинских коллег внесла в своих соцсетях в черный список
Цибульская призналась, кого из украинских коллег внесла в своих соцсетях в черный список
"Какой милашка", "Пирожочек", "Папа Никита маленький". Квиткова показала двухмесячного сына от Добрынина
"Какой милашка", "Пирожочек", "Папа Никита маленький". Квиткова показала двухмесячного сына от Добрынина
"Нереально красивая". Санина засветила голые бедра в люксе с золотым краном
"Нереально красивая". Санина засветила голые бедра в люксе с золотым краном
"Сдал". "Не так уж и молод, но красив однозначно". В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний Ивар Калныньш
"Сдал". "Не так уж и молод, но красив однозначно". В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний Ивар Калныньш
42-летняя Кейт Хадсон объявила о помолвке с отцом своей двухлетней дочери
42-летняя Кейт Хадсон объявила о помолвке с отцом своей двухлетней дочери
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Моя беременность стала конфеткой". Мендель считает, что ее используют в информационной войне против Украины
"Моя беременность стала конфеткой". Мендель считает, что ее используют в информационной войне против Украины
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS