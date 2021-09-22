"Ощущение того, что реализуют киношный сценарий". Береза прокомментировал покушение на Шефира

По словам политика, в окружении Зеленского говорили, что "он панически боится покушения на себя".
"Зеленского реально запугали тем, что на него может быть покушение и на сегодняшний день у президента паранойя на этот счет. Поэтому сегодняшнюю историю можно по разному разыграть. [Глава Офиса президента Андрей] Ермак может легко нагнетать ситуацию и убедить Зеленского, что все плохо и надо начинать закручивать гайки, пусть даже с нарушением прав и свобод граждан. И можно даже по путинскому сценарию", – отметил Береза.
По его мнению, о таком сценарии говорит эмоциональная реакция генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая заявила, что покушением на Шефира был "брошен вызов правоохранительной системе".
"А [советник главы ОПУ Михаил] Подоляк, не дожидаясь озвученных версий от профильных органов, сразу определил виноватых. Он озвучил, что ситуацию с Шефиром квалифицирует как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов. Вот поэтому у меня появилось ощущение того, что все это подстроено. Ощущение того, что реализуют киношный сценарий. Зеленский и Шефир могли знать об этом или не знать, но теперь они обязаны реагировать на ситуацию", – подчеркнул экс-нардеп.
Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.
По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. Автомобиль Шефира не бронирован.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в него. Нардеп назвал три версии произошедшего, среди них одна "российская".
В полиции озвучили основные версии покушения – государственная деятельность Шефира, давление на высшее руководство государства и дестабилизация политической ситуации в стране.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стрельба связана с борьбой президента против олигархов.
Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.
Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).