"Ощущение того, что реализуют киношный сценарий". Береза прокомментировал покушение на Шефира

Береза: Ермак может легко нагнетать ситуацию и убедить Зеленского, что все плохо и надо начинать закручивать гайки Фото: Borislav Bereza / Facebook

По словам политика, в окружении Зеленского говорили, что "он панически боится покушения на себя".

"Зеленского реально запугали тем, что на него может быть покушение и на сегодняшний день у президента паранойя на этот счет. Поэтому сегодняшнюю историю можно по разному разыграть. [Глава Офиса президента Андрей] Ермак может легко нагнетать ситуацию и убедить Зеленского, что все плохо и надо начинать закручивать гайки, пусть даже с нарушением прав и свобод граждан. И можно даже по путинскому сценарию", – отметил Береза.

По его мнению, о таком сценарии говорит эмоциональная реакция генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая заявила, что покушением на Шефира был "брошен вызов правоохранительной системе".

"А [советник главы ОПУ Михаил] Подоляк, не дожидаясь озвученных версий от профильных органов, сразу определил виноватых. Он озвучил, что ситуацию с Шефиром квалифицирует как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов. Вот поэтому у меня появилось ощущение того, что все это подстроено. Ощущение того, что реализуют киношный сценарий. Зеленский и Шефир могли знать об этом или не знать, но теперь они обязаны реагировать на ситуацию", – подчеркнул экс-нардеп.