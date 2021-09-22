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ПОЛИТИКА

"Ощущение того, что реализуют киношный сценарий". Береза прокомментировал покушение на Шефира

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Береза: Ермак может легко нагнетать ситуацию и убедить Зеленского, что все плохо и надо начинать закручивать гайки
Береза: Ермак может легко нагнетать ситуацию и убедить Зеленского, что все плохо и надо начинать закручивать гайки
Фото: Borislav Bereza / Facebook

Бывший народный депутат Борислав Береза считает, что покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира власть может использовать для реализации своих сценариев. Об этом Береза написал 22 сентября в Facebook.

По словам политика, в окружении Зеленского говорили, что "он панически боится покушения на себя".

"Зеленского реально запугали тем, что на него может быть покушение и на сегодняшний день у президента паранойя на этот счет. Поэтому сегодняшнюю историю можно по разному разыграть. [Глава Офиса президента Андрей] Ермак может легко нагнетать ситуацию и убедить Зеленского, что все плохо и надо начинать закручивать гайки, пусть даже с нарушением прав и свобод граждан. И можно даже по путинскому сценарию", – отметил Береза.

По его мнению, о таком сценарии говорит эмоциональная реакция генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая заявила, что покушением на Шефира был "брошен вызов правоохранительной системе".

"А [советник главы ОПУ Михаил] Подоляк, не дожидаясь озвученных версий от профильных органов, сразу определил виноватых. Он озвучил, что ситуацию с Шефиром квалифицирует как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов. Вот поэтому у меня появилось ощущение того, что все это подстроено. Ощущение того, что реализуют киношный сценарий. Зеленский и Шефир могли знать об этом или не знать, но теперь они обязаны реагировать на ситуацию", – подчеркнул экс-нардеп.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6868048719887842

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. Автомобиль Шефира не бронирован.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в негоНардеп назвал три версии произошедшего, среди них одна "российская".

В полиции озвучили основные версии покушения – государственная деятельность Шефира, давление на высшее руководство государства и дестабилизация политической ситуации в стране.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стрельба связана с борьбой президента против олигархов.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Теги: Украина, Борислав Береза, политика, Сергей Шефир, Андрей Ермак, Офис генпрокурора, Михаил Подоляк, покушение на Шефира
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