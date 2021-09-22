"Цель – президент". Шефир не связывает покушение на него со своей деятельностью

В ответ на вопрос, над чем он работал в последнее время, Шефир подчеркнул, что не может связать покушение со своей деятельностью.
"Никаких таких дел, которые вызывали бы какую-то агрессию, не вел. Думаю, что просто это, как я и сказал, запугивание", – сказал Шефир.
По его словам, в последние дни он преимущественно занимался делами студии "Квартал 95", генпродюсером которой является, готовил съемочный концерт на эти выходные.
"В Офисе президента я веду коммуникационную работу, с инвесторами, соединяем людей. Работаю, знаете, как профессиональный советник. Советую", – добавил он.
Первый помощник президента подчеркнул, что не считает себя конечной целью организаторов покушения.
"Я вижу, определенно, одну цель. Это не я, я здесь опосредованно, [как] друг президента. Цель – президент, его морально-психологическое состояние. Пытались запугать", – заявил Шефир.
Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия. Шефир не пострадал, его водитель ранен. Автомобиль Шефира не бронирован.
По информации прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в него. Сам нардеп назвал три версии произошедшего, среди них одна "российская".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба связана с борьбой президента против олигархов.
МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, "в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб".
Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После покушения президент пообещал, что "ответ будет сильным".