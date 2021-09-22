"Цель – президент". Шефир не связывает покушение на него со своей деятельностью

В ответ на вопрос, над чем он работал в последнее время, Шефир подчеркнул, что не может связать покушение со своей деятельностью.

"Никаких таких дел, которые вызывали бы какую-то агрессию, не вел. Думаю, что просто это, как я и сказал, запугивание", – сказал Шефир.

По его словам, в последние дни он преимущественно занимался делами студии "Квартал 95", генпродюсером которой является, готовил съемочный концерт на эти выходные.

"В Офисе президента я веду коммуникационную работу, с инвесторами, соединяем людей. Работаю, знаете, как профессиональный советник. Советую", – добавил он.

Первый помощник президента подчеркнул, что не считает себя конечной целью организаторов покушения.

"Я вижу, определенно, одну цель. Это не я, я здесь опосредованно, [как] друг президента. Цель – президент, его морально-психологическое состояние. Пытались запугать", – заявил Шефир.