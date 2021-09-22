Если бы автомобиль Шефира остановился через 50–100 м после обстрела, то последствия были бы однозначно трагичными – Монастырский

"Мы понимаем: если бы автомобиль остановился через 50–100 м, то последствия были бы однозначно трагичными. То, что водитель проехал и выехал из зоны обстрела, – было фактом, который спас жизнь", – сказал Монастырский.
Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что, вероятно, обстрел осуществлялся из автоматического оружия из-за количества пуль, которые вошли в автомобиль и пробили его заднее колесо.
"Эта машина на спущенном колесе еще проехала около пяти километров. Водитель действительно ранен. Слава богу, первый помощник президента остался без ранений. В то же время можно говорить о том, что намерения преступников были достаточно серьезными", – подчеркнул Клименко.
Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.
По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. Автомобиль Шефира не бронирован.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в него. Сам нардеп назвал три версии произошедшего, среди них одна "российская".
По словам Клименко, Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на Шефира: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине.
Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк заявил, что стрельба cвязана с борьбой президента против олигархов. Руководитель ОПУ Андрей Ермак назвал покушение на Шефира вызовом Зеленскому и его команде.
Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.
Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).