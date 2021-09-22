Если бы автомобиль Шефира остановился через 50–100 м после обстрела, то последствия были бы однозначно трагичными – Монастырский

Целью обстрела автомобиля, в котором ехал Шефир (слева), было в том числе остановить транспортное средство, отметил Монастырский (по центру) Фото: mvs.gov.ua

"Мы понимаем: если бы автомобиль остановился через 50–100 м, то последствия были бы однозначно трагичными. То, что водитель проехал и выехал из зоны обстрела, – было фактом, который спас жизнь", – сказал Монастырский.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что, вероятно, обстрел осуществлялся из автоматического оружия из-за количества пуль, которые вошли в автомобиль и пробили его заднее колесо.

"Эта машина на спущенном колесе еще проехала около пяти километров. Водитель действительно ранен. Слава богу, первый помощник президента остался без ранений. В то же время можно говорить о том, что намерения преступников были достаточно серьезными", – подчеркнул Клименко.