Шефир сообщил, что во время покушения был в служебном автомобиле "Квартала 95"

Шефир: Водитель в первый момент от шока пытался остановиться. Я сказал: "Гони!" Фото: lb.ua

Говоря о причинах покушения, Шефир подчеркнул, что считает целью нападения не лично себя, а запугивание президента.

"Потому что я езжу на служебном автомобиле студии "Квартал", он не бронированный, охраны я никогда не брал – наверное, теперь заставят меня взять охрану. Это своего рода какие-то неудобства, ну, буду привыкать. Часто сам за рулем езжу, люблю это дело. Ну, буду привыкать к новому образу жизни", – рассказал Шефир.

По его словам, 70% времени ездит с водителем, а в выходные предпочитает сам садиться за руль.

Шефир отметил также, что машину обстреляли в месте, где не было мобильной связи.

"Водитель в первый момент от шока пытался остановиться. Я сказал: "Гони!" По дороге – там еще местность такая, где связи нету мобильной, – я начал дозваниваться, мы доехали до стоянки АТБ", – рассказал он, отметив, что, если бы водитель остановился, скорее всего, покушение было бы удачным.