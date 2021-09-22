Появилось видео с места стрельбы по автомобилю Сергея Шефира

Audi Шефира припаркована возле супермаркета "АТБ" – посреди дороги между селами Лесники и Ходосовка в Киевской области. Обстрел совершили в 5 км от этого места, отмечает издание. Машина Шефира не бронирована – это служебный автомобиль студии "Квартал 95". Водитель, уже будучи раненым, смог доехать до парковки, а Шефир – вызвать полицию, так как в месте обстрела, как он рассказал, мобильной связи не было.

Автомобиль Шефира направлялся от коттеджного городка "Жемчужина Италии", где живут сотрудники "Квартала" и ранее проживал президент Владимир Зеленский, в сторону Новообуховской трассы.

Видеокамеры наблюдения на этом участке дороги отсутствуют, отмечают в "Украинской правде".