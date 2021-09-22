В Кремле отрицают "российский след" в покушении на Шефира

Песков заявил, что украинские политики не в состоянии исключить "российский след" в любых происходящих событиях Фото: EPA

По его мнению, попытки связать покушение с Россией "не имеют ничего общего с реальным положением дел" и являются признаками "такого излишне экзальтированного эмоционального состояния".

Представитель Кремля заявил, что в Украине в наше время, "что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить российский след".

О том, что нельзя исключать причастность России к покушению на Шефира, заявили глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и руководитель парламентской фракции этой же политсилы Давид Арахамия.

"Российский след не нужно исключать абсолютно... Много делается действий, которые стране-агрессору не нравятся. Мы знаем их способность в других странах устраивать разные теракты. Начиная с того, что в Украине происходило с участниками наших боевых действий, представителями чеченского народа, и заканчивая разными шпионскими историями, с полонием и т.д.", – цитирует Корниенко "Цензор.НЕТ".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский, обещая ответ организаторам покушения, отметил, что пока не знает, какие силы за ним стоят – "внутренние или внешние".

В МВД Украины сообщили, что в числе прочих рассматривают версию с участием иностранных спецслужб.