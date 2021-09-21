В Кремле считают "голословным" решение ЕСПЧ, который признал Россию ответственной за убийство Литвиненко

По утверждениям Пескова, "вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями, технологическими возможностями владеть информацией на этот счет".

Он также добавил, что в Кремле "не готовы прислушиваться к таким решениям".

Контекст:

ЕСПЧ признал ответственность властей России за убийство Литвиненко по иску его вдовы Марины Литвиненко. В документе указано, что депутат Госдумы РФ Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун, которые, по версии следствия, подсыпали Литвиненко в чай полоний, действовали от имени другого лица и как агенты российского государства.

Александр Литвиненко скончался в лондонской больнице 23 ноября 2006 года в результате отравления радиоактивным полонием-210.

Расследование и суд по этому делу длились более девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей.

21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Путиным. Исполнителями убийства признали депутата Госдумы РФ Андрея Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко.