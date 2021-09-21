ЕСПЧ признал Россию ответственной за убийство Литвиненко

Об этом говорится в решении ЕСПЧ, опубликованном 21 сентября.
Решение суд принял по иску вдовы Литвиненко Марины.
В документе указано, что депутат Госдумы РФ Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун, которые, по версии следствия, подсыпали Литвиненко в чай полоний, действовали от имени другого лица и как агенты российского государства.
Литвиненко умер в Лондоне в больнице 23 ноября 2006 года. Его снимок, сделанный за несколько дней до смерти, опубликовало фотоагентство Getty Images.
"Правительство России не смогло представить никакого другого удовлетворительного и убедительного объяснения произошедшего или опровергнуть результаты расследования, проведенного Великобританией. Суд также установил, что российские власти не провели эффективного внутреннего расследования, которое могло бы помочь установить факты и, при необходимости, личности виновных в убийстве и наказание для них", – сказано в решении ЕСПЧ.
Вдова Литвиненко в иске требовала от России выплатить ей компенсацию €3,5 млн за отравление полонием ее мужа. Суд решил, что Россия должна выплатить заявителю €100 тыс. в качестве компенсации морального вреда и €22,5 тыс. компенсации судебных расходов.
Александр Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным полонием-210.
Расследование и суд по этому делу длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей.
21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Путиным. Исполнителями убийства признали депутата Госдумы РФ Андрея Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко.