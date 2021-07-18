В Великобритании поставили оперу об отравлении Литвиненко

Разрешение на постановку дала вдова Литвиненко Марина.
"Мне нравится название "Жизнь и смерть Александра Литвиненко", потому что за то, чему он посвятил всю жизнь и чего не смог добиться, он расплатился своей смертью, как жертвоприношение", – сказала она.
Глава оперной труппы Васфи Кани сообщила, что из уважения ко вдове покойного в постановке не будет предприниматься попыток представить историю Литвиненко в искаженном или гипертрофированном виде.
Музыку для произведения написал британец Энтони Болтон после прочтения книги Марины Литвиненко и Александра Гольдфарба "Смерть диссидента".
Режиссер-постановщик спектакля – Стивен Медкалф, он ставил "Аидуе" в "Альберт-холле" и "Пиковую даму" в "Ла Скала".
Партию Литвиненко исполняет тенор Эдриан Дуайер. Среди персонажей, задействованных в постановке, – супруга Литвиненко, российский бизнесмен Борис Березовский и депутат Госдумы Андрей Луговой.
Александр Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным полонием-210 в Лондоне 23 ноября 2006 года.
Расследование и суд по этому делу длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей.
21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Путиным. Исполнителями убийства признали депутата Госдумы РФ Андрея Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко.