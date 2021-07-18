В Великобритании поставили оперу об отравлении Литвиненко

Разрешение на постановку дала вдова Литвиненко Марина.

"Мне нравится название "Жизнь и смерть Александра Литвиненко", потому что за то, чему он посвятил всю жизнь и чего не смог добиться, он расплатился своей смертью, как жертвоприношение", – сказала она.

Глава оперной труппы Васфи Кани сообщила, что из уважения ко вдове покойного в постановке не будет предприниматься попыток представить историю Литвиненко в искаженном или гипертрофированном виде.

Музыку для произведения написал британец Энтони Болтон после прочтения книги Марины Литвиненко и Александра Гольдфарба "Смерть диссидента".

Режиссер-постановщик спектакля – Стивен Медкалф, он ставил "Аидуе" в "Альберт-холле" и "Пиковую даму" в "Ла Скала".

Партию Литвиненко исполняет тенор Эдриан Дуайер. Среди персонажей, задействованных в постановке, – супруга Литвиненко, российский бизнесмен Борис Березовский и депутат Госдумы Андрей Луговой.

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Видео: Grange Park Opera / YouTube