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"Нельзя помнить о чем-то только два года". ЕСПЧ принял к рассмотрению иск вдовы отравленного полонием Литвиненко к РФ

Вдова экс-сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко, который погиб в результате отравления радиоактивным полонием в 2006 году в Лондоне, требует от РФ €3,5 млн за его убийство. Европейский суд по правам человека принял ее иск к рассмотрению.

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Литвиненко: Никто не был наказан ни физически, ни материально
Литвиненко: Никто не был наказан – ни физически, ни материально
Фото: ЕРА

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск вдовы экс-сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко, которая требует от России выплатить ей компенсацию €3,5 млн за его отравление полонием. Об этом сообщает "Русская служба BВC".

Сам иск был подан в ЕСПЧ еще в 2016 году, однако процесс его рассмотрения затягивался. В начале этого года адвокат Литвиненко Бен Эммерсон дополнил заявление требованием выплатить компенсацию, рассказала Марина Литвиненко.

Она также попросила суд решить, если ли связь между рядом смертей и покушений на убийства россиян и граждан других стран в Европе и на Ближнем Востоке. В качестве примера вдова Литвиненко назвала бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и российского оппозиционера Алексея Навального.

"На мой взгляд, покушения повторяются снова и снова только потому, что преступлению в отношении Литвиненко не было уделено должное внимание. Никто не был наказан – ни физически, ни материально. Получается, что люди, совершающие такие преступления и отдающие на это приказы, – все они чувствуют себя безнаказанно", – сказала она.

Марина Литвиненко высказала мнение, что российская сторона будет затягивать процесс.

"Но главное – чтобы люди поняли, что нельзя помнить о чем-то только два года. Надо вспоминать и то, что было 10–15 лет назад. И делать выводы, почему что-то подобное случилось опять", – добавила она.

Александр Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным полонием-210 в Лондоне 23 ноября 2006 года.

Расследование и суд по этому делу длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей.

21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Путиным. Исполнителями убийства признали депутата Госдумы РФ Андрея Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко.

Теги: смерть, ЕСПЧ, убийство, ФСБ, отравление, Александр Литвиненко, Марина Литвиненко, суд, компенсация
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