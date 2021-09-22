Угрозы для жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное – главврач "Феофании"

Водитель Шефира при обстреле автомобиля получил ранение в ногу, сообщили в больнице "Феофания" Фото: pravda.com.ua

Он отметил, что Александр Иванько был доставлен в больницу автомобилем скорой помощи.

"Медицинская помощь ему оказана в полном объеме, состояние его сегодня стабильное, угрозы для жизни нет. Он находится в одном из интенсивных отделений", – подчеркнул Семенив.

Главврач "Феофании" рассказал, что операция "прошла стандартно" и "без всяких осложнений". По его словам, Иванько получил ранение в ногу, потери крови у него не было.

"Когда человек поступает с такими диагнозами, он попадает как правило в операционную, а затем уже в одно из интенсивных отделений. На какой период – определяется состоянием пациента, зависит от сроков заживления", – добавил Семенив.

По его информации, в больнице с водителем Шефира проводятся следственные действия.