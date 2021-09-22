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ПРОИСШЕСТВИЯ

Угрозы для жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное – главврач "Феофании"

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Водитель Шефира при обстреле автомобиля получил ранение в ногу, сообщили в больнице "Феофания"
Водитель Шефира при обстреле автомобиля получил ранение в ногу, сообщили в больнице "Феофания"
Фото: pravda.com.ua

Угрозы для жизни раненого водителя первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира нет. Об этом 22 сентября на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24", сообщил главный врач клинической больницы "Феофания" Игорь Семенив.

Он отметил, что Александр Иванько был доставлен в больницу автомобилем скорой помощи.  

"Медицинская помощь ему оказана в полном объеме, состояние его сегодня стабильное, угрозы для жизни нет. Он находится в одном из интенсивных отделений", – подчеркнул Семенив.

Главврач "Феофании" рассказал, что операция "прошла стандартно" и "без всяких осложнений". По его словам, Иванько получил ранение в ногу, потери крови у него не было.

"Когда человек поступает с такими диагнозами, он попадает как правило в операционную, а затем уже в одно из интенсивных отделений. На какой период – определяется состоянием пациента, зависит от сроков заживления", – добавил Семенив.

По его информации, в больнице с водителем Шефира проводятся следственные действия.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. Автомобиль Шефира не бронирован.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в негоНардеп назвал три версии произошедшего, среди них одна "российская".

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители рассматривают три основные версии покушения на Шефира: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине.

Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк заявил, что стрельба cвязана с борьбой президента против олигархов. Руководитель ОПУ Андрей Ермак назвал покушение на Шефира вызовом Зеленскому и его команде.

Глава МВД Денис Монастырский отмечал на брифинге, что если бы автомобиль Шефира остановился через 50–100 м после обстрела, то последствия были бы однозначно трагичными. "То, что водитель проехал и выехал из зоны обстрела, – было фактом, который спас жизнь", – сказал Монастырский. Министр добавил, что перед госпитализацией водитель Шефира показал, откуда стреляли по его машине.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Теги: Украина, оружие, покушение, помощь, больница, Феофания, правоохранители, госпиталь, обстрелы, автомобиль, ранение, врач, Сергей Шефир, брифинг, операция, покушение на Шефира
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