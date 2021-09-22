Глава МВД Украины показал пули, которыми ранили водителя Шефира

Водителю Шефира сейчас ничто не угрожает, отметил Монастырский (на фото) Фото: mvs.gov.ua

"Перед тем, как отправиться в больницу, он успел указать на место, откуда осуществлялись выстрелы, что позволило следователям максимально оперативно и качественно осуществить осмотр места событий и необходимые следственные действия", – отметил министр.

Он добавил к посту фото пуль, которые хирурги "извлекли из бедра" Иванько.

Главный врач клинической больницы "Феофания", где сделали операцию Иванько, Игорь Семенив сообщал, что Иванько получил ранение в ногу, потери крови у него не было.

"Медицинская помощь ему оказана в полном объеме, состояние его сегодня стабильное, угрозы для жизни нет. Он находится в одном из интенсивных отделений", – подчеркивал Семенив.