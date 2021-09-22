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ПОЛИТИКА

Верховная Рада не признала выборы в Госдуму России

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Жителей ОРДЛО возили в Ростовскую область для голосования на выборах в Госдуму РФ
Жителей ОРДЛО возили в Ростовскую область для голосования на выборах в Госдуму РФ
Фото: ЕРА

Верховная Рада Украины приняла постановление №6078 "О заявлении Верховной Рады Украины о нелегитимности выборов депутатов Государственной думы Российской Федерации". Документ поддержали 322 депутата, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В заявлении Рады сказано, что Россия незаконно провела голосование на территории оккупированного Крыма.

"К участию в этих выборах незаконно привлекали граждан Украины – жителей временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей с незаконно выданными паспортами граждан Российской Федерации", – говорится в документе.

Включение граждан Украины в списки избирателей на выборах депутатов Госдумы России  незаконно и безосновательно с точки зрения Конституции Украины и международного права, отметили политики.

Нардепы обратили внимание, что едва ли не впервые в истории РФ, будучи одним из членов ОБСЕ, не обеспечила надлежащие условия работы бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

"Это сделало невозможным наблюдение за избирательным процессом в Госдуму Российской Федерации представителями международной миссии ОБСЕ в соответствии с демократическими стандартами", – говорится в тексте постановления.

Верховная Рада Украины признает выборы депутатов РФ незаконными, а сформировавшуюся по их результатам Госдуму – нелегитимной.

"[Рада] призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации предоставить надлежащую оценку фальсифицированным парламентским выборам в Российской Федерации, фактам незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также участию в этих выборах граждан Украины с временно оккупированной Российской Федерацией части территории в Донецкой и Луганской областях", – отметили нардепы.

Контекст:

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября, впервые с 1993 года – без наблюдателей ОБСЕ.

По итогам подсчета 100% голосов российской ЦИК, проходной барьер преодолели пять партий. Правящая партия "Единая Россия" лидирует с большим отрывом от соперников. Кроме нее, в российский парламент проходят Коммунистическая партия РФ, Либерально-демократическая партия России, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди".

Заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов заявил, что политсила получит конституционное большинство в Госдуме нового созыва. По его словам, это 120 мандатов по списку партии и 198 – по итогам голосования на одномандатных округах. Второй по размеру, как ожидается, будет фракция КПРФ.

Голосование организовали и на оккупированных территориях Украины. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Служба безопасности Украины по факту организации и проведения голосования в Крыму открыла уголовное производство, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму. 

Голосование на оккупированных территориях не признали Евросоюз, США, ПольшаГрузия и Турция, а также осудила Великобритания. Госдепартамент США заявил, что голосование проходило в условиях, не способствующих свободному и демократическому волеизъявлению. Выборы в Госдуму РФ сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию и независимых наблюдателей, подчеркнули в ЕС.

Теги: Верховная Рада, Крым, выборы, ОБСЕ, Донбасс, Госдума, голосование
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