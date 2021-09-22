Верховная Рада не признала выборы в Госдуму России

Жителей ОРДЛО возили в Ростовскую область для голосования на выборах в Госдуму РФ Фото: ЕРА

В заявлении Рады сказано, что Россия незаконно провела голосование на территории оккупированного Крыма.

"К участию в этих выборах незаконно привлекали граждан Украины – жителей временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей с незаконно выданными паспортами граждан Российской Федерации", – говорится в документе.

Включение граждан Украины в списки избирателей на выборах депутатов Госдумы России незаконно и безосновательно с точки зрения Конституции Украины и международного права, отметили политики.

Нардепы обратили внимание, что едва ли не впервые в истории РФ, будучи одним из членов ОБСЕ, не обеспечила надлежащие условия работы бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

"Это сделало невозможным наблюдение за избирательным процессом в Госдуму Российской Федерации представителями международной миссии ОБСЕ в соответствии с демократическими стандартами", – говорится в тексте постановления.

Верховная Рада Украины признает выборы депутатов РФ незаконными, а сформировавшуюся по их результатам Госдуму – нелегитимной.

"[Рада] призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации предоставить надлежащую оценку фальсифицированным парламентским выборам в Российской Федерации, фактам незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также участию в этих выборах граждан Украины с временно оккупированной Российской Федерацией части территории в Донецкой и Луганской областях", – отметили нардепы.