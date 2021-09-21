Грузия заявила, что не признает выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября Фото: depositphotos.com

"Министерство иностранных дел Грузии осуждает аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя и, следовательно, не признает парламентские выборы, проведенные в Крыму и городе Севастополе 17–19 сентября 2021 года", – подчеркнули в министерстве.

В ведомстве выборы на территории Крыма назвали грубым нарушением международного права и украинского законодательства.

Также министерство заявило, что не признает российские выборы на оккупированных территориях Грузии – в Абхазии и Южной Осетии. В ведомстве подчеркнули, что Россия проводила незаконную принудительную паспортизацию в этих районах с начала 2000-х годов.

Кроме того, в МИД Грузии отметили, что РФ продолжает оккупировать и эффективно контролировать Абхазию и Южную Осетию, а сотни тысяч вынужденных переселенцев и беженцев лишены возможности вернуться на родину.