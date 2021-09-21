Польша считает незаконным проведение Россией "выборов" в оккупированном Крыму

МИД считает незаконным проведение "выборов" на Крымском полуострове, незаконно оккупированном Российской Федерацией. Он также осуждает массовую выдачу российских паспортов гражданам Украины и организацию электронного голосования на Донбассе. Республика Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.

Также в МИД раскритиковали избирательный процесс на территории России, в частности отсутствие наблюдателей ОБСЕ и кампанию российских властей против гражданского общества, оппозиции и свободных СМИ.

"Такая ситуация может вызвать сомнения в легитимности новых депутатов", – добавил Ясина.