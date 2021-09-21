В США двух политтехнологов обвинили в получении денег от россиянина на кампанию Трампа

Политтехнологи перевели $25 тыс. от гражданина России на кампанию Трампа Фото: EPA

Политтехнологов обвиняют в том, что они сговорились незаконно переправить тысячи долларов, принадлежащие российскому гражданину, на предвыборную кампанию Трампа. При этом закон США запрещает иностранным гражданам жертвовать деньги на президентские кампании.

Согласно обвинительному заключению, Бентон и Уид помогли гражданину России получить билет на мероприятие, посвященное сбору средств, с участием Трампа в Пенсильвании в сентябре 2016 года.

По данным прокуратуры, Бентон получил от россиянина $100 тыс. Чтобы скрыть истинную цель перевода суммы, Уид и Бентон создали фальшивый счет для средств якобы за консультационные услуги.

Затем Бентон пожертвовал $25 тыс. объединенному комитету, который собирал деньги на кампанию Трампа. Оставшиеся $75 тыс. он оставил себе.

Уиду и Бентону предъявлено шесть уголовных обвинений, включая сговор и пособничество незаконным иностранным политическим вкладам.

43-летний Бентон ранее руководил избирательными кампаниями сенаторов-республиканцев Митча Макконнелла и Рэнда Пола в штате Кентукки. Бентон избежал тюремного заключения и получил от Трампа президентское помилование в декабре 2020 года.

75-летний Уид работал старшим советником в рамках нескольких президентских кампаний и баллотировался в Конгресс от Республиканской партии в 1992 году.