Выборы в Госдуму. В "Единой России" заявили о получении конституционного большинства, окончательные результаты еще не объявлены

Проходной барьер преодолели пять партий. Кроме "Единой России", поддерживающей политику президента РФ Владимира Путина, это Коммунистическая партия РФ, Либерально-демократическая партия России, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди".

Голоса, по предварительным результатам голосования по федеральному округу, распределились так:

"Единая Россия" – 49,82%;

КПРФ – 18,93%;

ЛДПР – 7,55%;

"Справедливая Россия – За правду" – 7,46%;

"Новые люди" – 5,32%.

Как пишут "Ведомости", председатель Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что явка составила 51,68%.

Заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов заявил изданию, что политсила получит конституционное большинство в Госдуме нового созыва. По его словам, это 120 мандатов по списку партии и 198 – по итогам голосования на одномандатных округах. Второй по размеру, как ожидается, будет фракция КПРФ.

Окончательные результаты выборов ЦИК планирует объявить 24 сентября, пишет РБК.