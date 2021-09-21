Навальный об итогах выборов в Госдуму: Наш результат тупо украден. Перерисовали самым примитивным образом

Навальный: Технически мы видим огромный успех "Умного голосования". А в Москве и Питере так вообще триумф Фото: navalny / Instagram

"Наш результат тупо украден. Перерисовали самым примитивным образом. В итоге разгромленная избирателями партия путинских воров "Единая Россия" снова получает большинство в Думе", – говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что независимых наблюдателей "выволокли" с участков, а запугивание и репрессии лишили воли многих россиян и теперь они боятся выходить на улицы.

Также он отметил систему "Умное голосование", которая была рассчитана на то, чтобы вытеснить депутатов "Единой России" из Госдумы.

"Технически мы видим огромный успех "Умного голосования". А в Москве и Питере так вообще триумф. Посмотрите графики с результатами по Москве с фальшивым электронным голосованием и без него", – написал Навальный.

По его мнению, если раньше оппозиция добивалась "ничьих, изредка – побед", а власти только "подкручивали результаты", чтобы их выигрыш выглядел убедительнее, то сейчас представители оппозиции объединились и "просто разнесли соперников на матче". "Но табло-то у них. И они снова нарисовали себе победу", – считает политик.

"Я даже не буду писать традиционного "не унывайте и не опускайте руки". Ну, поунывайте немножко, а потом вспомните, что страна у нас одна, где бы мы ни жили географически. И борьба за нее – это не спринт, а долгий тяжелый марафон. И порадуйтесь от того, что добегать первыми мы уже научились", – добавил он.

Кроме того, в Twitter Навальный назвал президента РФ Владимира Путина главным фальсификатором.

Говорят, все проклинают Венедиктова @aavst.

Не тратьте время. Бывший журналист Венедиктов является преступником и за свое участие в фальсификации выборов должен оказаться на скамье подсудимых. Но главный фальсификатор - Путин. А Венедиктов - просто его холуй среднего размера — Alexey Navalny (@navalny) September 21, 2021

"Умное голосование" – стратегия, выдвинутая командой Навального с целью снижения результатов партии власти "Единая Россия" и административных кандидатов на муниципальных, региональных и федеральных выборах. На мажоритарных выборах избирателю предлагалось поддержать оппозиционного кандидата с наибольшими шансами на победу в конкретном округе против "Единой России". Российские власти блокировали "Умное голосование", наряду с проектами Фонда борьбы с коррупцией.