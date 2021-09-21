Навальный об итогах выборов в Госдуму: Наш результат тупо украден. Перерисовали самым примитивным образом

"Наш результат тупо украден. Перерисовали самым примитивным образом. В итоге разгромленная избирателями партия путинских воров "Единая Россия" снова получает большинство в Думе", – говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что независимых наблюдателей "выволокли" с участков, а запугивание и репрессии лишили воли многих россиян и теперь они боятся выходить на улицы.
Также он отметил систему "Умное голосование", которая была рассчитана на то, чтобы вытеснить депутатов "Единой России" из Госдумы.
"Технически мы видим огромный успех "Умного голосования". А в Москве и Питере так вообще триумф. Посмотрите графики с результатами по Москве с фальшивым электронным голосованием и без него", – написал Навальный.
По его мнению, если раньше оппозиция добивалась "ничьих, изредка – побед", а власти только "подкручивали результаты", чтобы их выигрыш выглядел убедительнее, то сейчас представители оппозиции объединились и "просто разнесли соперников на матче". "Но табло-то у них. И они снова нарисовали себе победу", – считает политик.
"Я даже не буду писать традиционного "не унывайте и не опускайте руки". Ну, поунывайте немножко, а потом вспомните, что страна у нас одна, где бы мы ни жили географически. И борьба за нее – это не спринт, а долгий тяжелый марафон. И порадуйтесь от того, что добегать первыми мы уже научились", – добавил он.
Кроме того, в Twitter Навальный назвал президента РФ Владимира Путина главным фальсификатором.
Говорят, все проклинают Венедиктова @aavst.— Alexey Navalny (@navalny) September 21, 2021
Не тратьте время. Бывший журналист Венедиктов является преступником и за свое участие в фальсификации выборов должен оказаться на скамье подсудимых. Но главный фальсификатор - Путин. А Венедиктов - просто его холуй среднего размера
"Умное голосование" – стратегия, выдвинутая командой Навального с целью снижения результатов партии власти "Единая Россия" и административных кандидатов на муниципальных, региональных и федеральных выборах. На мажоритарных выборах избирателю предлагалось поддержать оппозиционного кандидата с наибольшими шансами на победу в конкретном округе против "Единой России". Российские власти блокировали "Умное голосование", наряду с проектами Фонда борьбы с коррупцией.
Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября, впервые с 1993 года – без наблюдателей ОБСЕ.
По итогам подсчета 100% голосов российской ЦИК, проходной барьер преодолели пять партий. Правящая партия "Единая Россия" лидирует с большим отрывом от соперников. Кроме нее, в российский парламент проходят Коммунистическая партия РФ, Либерально-демократическая партия России, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди".
Заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов заявил, что политсила получит конституционное большинство в Госдуме нового созыва. По его словам, это 120 мандатов по списку партии и 198 – по итогам голосования на одномандатных округах. Второй по размеру, как ожидается, будет фракция КПРФ.
Голосование организовали и на оккупированных территориях Украины. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.
Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.
Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.
Служба безопасности Украины по факту организации и проведения голосования в Крыму открыла уголовное производство, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму.
Голосование на оккупированных территориях не признали Евросоюз, США, Польша, Грузия и Турция, а также осудила Великобритания. Госдепартамент США заявил, что голосование проходило в условиях, не способствующих свободному и демократическому волеизъявлению. Выборы в Госдуму РФ сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию и независимых наблюдателей, подчеркнули в ЕС.