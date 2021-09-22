"Это не имитация и не запугивание, когда автоматной очередью прорезается авто". Венедиктова рассказала о версиях и экспертизах в расследовании покушения на Шефира

По ее словам, следствие сейчас рассматривает прежде всего две рабочие версии: работа Шефира как госдеятеля и попытка дестабилизации в стране. Следователи заканчивают первоочередные оперативно-разыскные действия.

"Мы не можем делать какие-то выводы, даже назначать экспертизы, пока мы не систематизируем информацию и не проанализируем ее. Но сейчас уже понятно, исходя из найденных гильз, проведенных допросов потерпевших и свидетеля, мы уже знаем, что нужно будет назначить по крайней мере три экспертизы. Это трасологическая, баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. К 8.00 у нас будет больше информации", – сказала Венедиктова.

По ее словам, и Сергею Шефиру, и его водителю Александру Иванько присвоен статус потерпевших.

Венедиктова подчеркнула, что речь идет о покушении на убийство – именно по этой статье сейчас открыто уголовное производство, – а не, к примеру, теракте. В то же время она допустила возможность изменения квалификации по результатам следствия.

"Для всех очень важно понять, что это было. Когда я прибыла на место, где была припаркована машина, первое, на что я обратила внимание, – как это происходило. Мы слышали разные версии об имитации, запугивании и т.д. Нет, это не имитация и не запугивание, когда автоматной очередью прорезается авто", – убеждена генпрокурор.

Она отметила, что во время обстрела скорость автомобиля, в котором ехал Шефир, была небольшой – 60–70 км/ч, "потому что нужно было зайти на поворот".