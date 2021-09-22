Зеленский на встрече со Столтенбергом заявил о необходимости четкой перспективы членства Украины в НАТО

Для стран, стремящихся к членству в Альянсе, должна быть четкая временная перспектива, отметил Зеленский (справа) Фото: president.gov.ua

Зеленский во время встречи отметил, что за последние два года Украина практически завершила формирование целостной системы нацбезопасности, построенной на стандартах стран Североатлантического альянса.

"Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты Альянса лежит в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны", – подчеркнул глава государства.

Отмечается, что Зеленский проинформировал Столтенберга о выполнении Украиной годовых нацпрограмм под эгидой комиссии Украина – НАТО. Президент выразил надежду, что страны – члены Альянса "смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ", критерии и "маркеры", выполнив которые, страна сможет перейти к следующему этапу интеграции с НАТО.

"Для стран, стремящихся к членству в Альянсе, должна быть четкая временная перспектива. Евроатлантический курс нашего государства неизменен", – написал по итогам встречи в Twitter Зеленский.