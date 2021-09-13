Зеленский рассказал, что Байден ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО

По словам Зеленского, его разговор с Байденом о членстве Украины в НАТО продолжался не менее 20 минут Фото: president.gov.ua

"Я спросил президента Байдена очень прямо о НАТО, о членстве Украины в НАТО и очень прямо о том, когда это может произойти. Он сказал: я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение", – сказал Зеленский, отметив, что привел ответ Байдена не дословно.

Президент Украины отметил, что слышал эту риторику от Байдена и до визита в Вашингтон.

"Я сказал ему: вы правы господин президент. Но, думаю, что из-за вашего решения этот путь в НАТО будет короче, более прозрачным для Украины", – добавил Зеленский.