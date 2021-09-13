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ПОЛИТИКА

Зеленский рассказал, что Байден ответил на вопрос о членстве Украины в НАТО

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По словам Зеленского, его разговор с Байденом о членстве Украины в НАТО продолжался не менее 20 минут
По словам Зеленского, его разговор с Байденом о членстве Украины в НАТО продолжался не менее 20 минут
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу CNN, которое вышло 12 сентября, рассказал, что во время встречи в Вашингтоне порядка 20–30 минут говорил с президентом США Джо Байденом о членстве Украины в НАТО.

"Я спросил президента Байдена очень прямо о НАТО, о членстве Украины в НАТО и очень прямо о том, когда это может произойти. Он сказал: я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение", – сказал Зеленский, отметив, что привел ответ Байдена не дословно.

Президент Украины отметил, что слышал эту риторику от Байдена и до визита в Вашингтон. 

"Я сказал ему: вы правы господин президент. Но, думаю, что из-за вашего решения этот путь в НАТО будет короче, более прозрачным для Украины", – добавил Зеленский. 

Контекст:

Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне 1 сентября. 

Во время визита Зеленского в Вашингтон США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркнул Кулеба.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, НАТО, Джо Байден, Вашингтон, Владимир Зеленский
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