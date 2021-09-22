Рада перенесла запуск Бюро экономической безопасности

"Запуск БЭБ отложили на два месяца. С 26 сентября [перенесли] на 26 ноября. Учитывая последние события с формированием этого органа (испоганили всю реформу), какая уже разница между налоговой милицией и типа новым органом БЭБ?" – отметил он.
Эту информацию подтвердила и нардепа от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
"Соответствующую правку проголосовали в Раде. Надеюсь, это последнее продление сроков и бюро заработает 25 ноября", – написала она.
Закон о создании БЭБ Рада приняла во втором чтении 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.
В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.
Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.
В новом ведомстве будут работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили 48. В заключительный этап конкурса попали три кандидата: Мельник; член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи. Мельник выиграл конкурс и был назначен на должность главы Бюро экономической безопасности 20 августа.
По закону, работу бюро должны запустить, а Государственную фискальную службу ликвидировать к 25 сентября, но Мельник говорил, что сделать это не успеют.