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Рада перенесла запуск Бюро экономической безопасности

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Закон о создании БЭБ Рада приняла во втором чтении 28 января
Закон о создании БЭБ Рада приняла во втором чтении 28 января
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины на заседании 22 сентября перенесла конечный срок запуска Бюро экономической безопасности (БЭБ) на два месяца – до конца ноября. Об этом написал в Telegram глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Запуск БЭБ отложили на два месяца. С 26 сентября [перенесли] на 26 ноября. Учитывая последние события с формированием этого органа (испоганили всю реформу), какая уже разница между налоговой милицией и типа новым органом БЭБ?" – отметил он.

Эту информацию подтвердила и нардепа от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"Соответствующую правку проголосовали в Раде. Надеюсь, это последнее продление сроков и бюро заработает 25 ноября", – написала она.


Контекст:

Закон о создании БЭБ Рада приняла во втором чтении 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будут работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили 48. В заключительный этап конкурса попали три кандидата: Мельник; член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи. Мельник выиграл конкурс и был назначен на должность главы Бюро экономической безопасности 20 августа.

По закону, работу бюро должны запустить, а Государственную фискальную службу ликвидировать к 25 сентября, но Мельник говорил, что сделать это не успеют.

Теги: Верховная Рада, налоги, реформа, Ольга Василевская-Смаглюк, Ярослав Железняк, Бюро экономической безопасности
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