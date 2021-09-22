Рада перенесла запуск Бюро экономической безопасности

"Запуск БЭБ отложили на два месяца. С 26 сентября [перенесли] на 26 ноября. Учитывая последние события с формированием этого органа (испоганили всю реформу), какая уже разница между налоговой милицией и типа новым органом БЭБ?" – отметил он.

Эту информацию подтвердила и нардепа от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"Соответствующую правку проголосовали в Раде. Надеюсь, это последнее продление сроков и бюро заработает 25 ноября", – написала она.



