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Журналист Лямец рассказал об ожиданиях бизнеса от запуска Бюро экономической безопасности

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Сергей Лямец: Раз уж главой бюро стал бывший глава ГФС, пусть уже перенесет с собой нечто стоящее
Сергей Лямец: Раз уж главой бюро стал бывший глава ГФС, пусть уже перенесет с собой нечто стоящее
Фото: Лямец Сергей / Facebook

Запуск Бюро экономической безопасности, как ожидает украинский бизнес, должен привести к снижению силового давления, повышению эффективности противодействия хищениям и борьбы с нелегальной подакцизной продукцией. Об этом заявил на своей странице в Facebook журналист Сергей Лямец.

"Напомним, чего ожидает бизнес от создания БЭБ. Первое достижение – это лишение других правоохранительных органов функции расследования экономических преступлений. Бизнес ждет, что власть выполнит свое обещание и уберет экономические департаменты из СБУ, полиции, ГФС, ГБР и прочих органов. Их расплодилось огромное множество, но суть остается одна: каждый из них норовил прийти с проверкой или открыть дело, чтобы потом прийти с обысками, выемкой или просто пронзительным взглядом – и выдоить денег. Так вот, с этим беспределом давно пора заканчивать. Безусловно, ничто не мешает им открывать дела и проводить обыски по неэкономическим статьям. Существует 100 сравнительно честных способов продолжать доить бизнес, изображая борьбу с мошенниками или расследуя ДТП трехлетней давности. Но об этом же мы и говорим. Власть обещала, что силовое давление на бизнес снизится на порядок. Пусть выполняет", – пишет Лямец.

Глава БЭБ, который ранее руководил ГФС, должен показать результат с самого начала работы бюро, уверен Лямец.

"Третье ожидание бизнеса – раз уж главой бюро стал бывший глава ГФС, пусть уже перенесет с собой нечто стоящее. Я понимаю, насколько это странно звучит. Но из опыта – любое государственное ведомство не исключительно черное, а скорее полосатое. Есть негатив, а есть некий позитив, который оно старательно выстраивает, потому что хвастаться чем-то нужно. А тем более если новый директор БЭБ проработал 15 лет в налоговой милиции, а значит, досконально знает многие "схемы". Само положение обязывает со старта дать результат", – написал он.

По мнению Лямца, БЭБ должно довести до суда несколько кейсов, связанных с крупными хищениями.

"Ну и главное. От всего вышеперечисленного "белый" легальный бизнес должен вздохнуть свободнее. Это самое важное ожидание от запуска БЭБ, которое только может быть. По сути, Бюро экономической безопасности должно стать своеобразным санитаром леса. Лично я ждал бы, что они выявят и доведут до суда несколько кейсов о крупных хищениях. Было бы приятно видеть, если бы разобрали по косточкам хотя бы пяток высокопоставленных воров из действующей власти. Можно взять кейсы из прошлого – например, таких с избытком в банковской сфере. Как справится БЭБ с этими задачами, давайте будем смотреть", – подытожил журналист.

https://www.facebook.com/anserua/posts/5335816389768621

Контекст:

Закон о создании БЭБ Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будут работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование прошли 12 кандидатовВ заключительный этап конкурса попали три кандидата: тогдашний глава ГФС Вадим Мельник, член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

По закону работу бюро должны запустить, а ГФС ликвидировать к 25 сентября, но Мельник говорил, что сделать это не успеют.

Теги: налоги, экономика, ГФС, хищения, Сергей Лямец, Бюро экономической безопасности
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