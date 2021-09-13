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Существует риск, что ГФС ликвидируют, а БЭБ еще не начнет фактически работать – Мельник

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Мельник не хочет, чтобы производства, которые должно расследовать БЭБ, попали к Национальной полиции или в СБУ
Мельник не хочет, чтобы производства, которые должно расследовать БЭБ, попали к Национальной полиции или в СБУ
фото: suspilne.media

Бюро экономической безопасности до 25 сентября запустить практически невозможно, считает глава бюро Вадим Мельник. Об этом он заявил в интервью Общественному, опубликованном 9 сентября.

В законе о БЭБ говорится, что Госфискальная служба должна быть ликвидирована на следующий день после запуска БЭБ – но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу закона.

Мельник признал существование возможности, что когда ГФС ликвидируют, бюро еще не начнет фактически работать.

"Так может случиться, это риск. И сейчас как раз обсуждается этот вопрос, как не допустить, чтобы это не случилось. В законе прописано так: сначала работа БЭБ, но не позднее шести месяцев. Шесть месяцев истекают, по закону, 25-го или 26 сентября. И это как раз та дата, когда изымается из Налогового кодекса блок налоговой милиции и она перестает существовать", – объяснил он.

При этом Мельник отметил, что запустить БЭБ до 25 числа, чтобы оно выполняло свои функции, практически невозможно.

"Но изменений никто никаких не вносил о продлении срока ликвидации ГФС. Поэтому сейчас главный вопрос – это уголовные производства и алгоритм. Прокуратура имеет право определять подследственность этих преступлений, расследование уголовных производств с другими органами, возможно, так и будет делаться", – добавил глава БЭБ.

Мельник не исключает того, что преступления, которыми должно заниматься БЭБ, перейдут в прокуратуру.

"Других вариантов, честно говоря, я не вижу, потому что я не хотел бы, чтобы это очень затянулось во времени, чтобы эти уголовные производства не попали никоим образом ни к Национальной полиции, ни в СБУ. Они должны перейти в БЭБ, так написано в законе", – подчеркнул он.

Контекст:

Закон о создании БЭБ Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование, прошли 12 кандидатовВ заключительный этап конкурса попали три кандидата: Мельник, член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

Мельник выиграл конкурс и 20 августа был назначен на должность главы БЭБ.

Теги: ГФС, Государственная фискальная служба, правоохранители, расследование, преступление, уголовное производство, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник
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