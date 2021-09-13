Существует риск, что ГФС ликвидируют, а БЭБ еще не начнет фактически работать – Мельник

Мельник не хочет, чтобы производства, которые должно расследовать БЭБ, попали к Национальной полиции или в СБУ фото: suspilne.media

В законе о БЭБ говорится, что Госфискальная служба должна быть ликвидирована на следующий день после запуска БЭБ – но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу закона.

Мельник признал существование возможности, что когда ГФС ликвидируют, бюро еще не начнет фактически работать.

"Так может случиться, это риск. И сейчас как раз обсуждается этот вопрос, как не допустить, чтобы это не случилось. В законе прописано так: сначала работа БЭБ, но не позднее шести месяцев. Шесть месяцев истекают, по закону, 25-го или 26 сентября. И это как раз та дата, когда изымается из Налогового кодекса блок налоговой милиции и она перестает существовать", – объяснил он.

При этом Мельник отметил, что запустить БЭБ до 25 числа, чтобы оно выполняло свои функции, практически невозможно.

"Но изменений никто никаких не вносил о продлении срока ликвидации ГФС. Поэтому сейчас главный вопрос – это уголовные производства и алгоритм. Прокуратура имеет право определять подследственность этих преступлений, расследование уголовных производств с другими органами, возможно, так и будет делаться", – добавил глава БЭБ.

Мельник не исключает того, что преступления, которыми должно заниматься БЭБ, перейдут в прокуратуру.

"Других вариантов, честно говоря, я не вижу, потому что я не хотел бы, чтобы это очень затянулось во времени, чтобы эти уголовные производства не попали никоим образом ни к Национальной полиции, ни в СБУ. Они должны перейти в БЭБ, так написано в законе", – подчеркнул он.