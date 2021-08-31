Романенко: Бюро экономической безопасности унаследует карательные методы работы ГФС

Юрий Романенко утверждает, что вслед за Мельником в БЭБ хотят перейти практически все сотрудники налоговой милиции Фото: Bogdan Bortakov / Facebook

Многие украинские бизнесмены опасаются, что Бюро экономической безопасности, которое начинает работать в сентябре, станет очередным карательным органом, отметил он.

Романенко пишет, что конкурс на должность руководителя БЭБ "неожиданно" выиграл глава ГФС Вадим Мельник, а его подчиненные якобы замешаны в громком скандале с похищением предпринимателя. Журналист отмечает, что вслед за Мельником в БЭБ хотят перейти практически все сотрудники налоговой милиции. Но дело следователей-похитителей усложнило им эту задачу.

"В стремлении выслужиться группа из отдела расследований уголовных дел Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Макса Федосова, Дмитрия Пташинского и Тараса Кручко – слегка перестаралась. Похоже, что перед расформированием ГФС там решили обилетить бизнес по полной. И увлеклись настолько, что похитили прямо на улице женщину-директора компании "Техноложик" Юлию Шевчук и прессанули ее непосредственно в служебном авто", – отметил Романенко.

Женщина подняла шум, история попала в СМИ и ГФС пришлось начинать внутреннюю проверку, а по ее итогу – малоубедительно оправдываться, заявил он.

"А дальше выяснилось, что у фискалов, которые прессовали женщину, имеются свои картели конвертационных центров, свежая недвижимость в ОРДЛО и прочее. Тут бы БЭБ заняться своими бывшими коллегами, дабы планы по строительству заводов по наказу Зеленского не сорвались. Потому что с таким инвестклиматом не то что заводов, но и колбасного цеха не построишь", – подытожил Романенко.