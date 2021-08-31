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Романенко: Бюро экономической безопасности унаследует карательные методы работы ГФС

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Юрий Романенко утверждает, что вслед за Мельником в БЭБ хотят перейти практически все сотрудники налоговой милиции
Юрий Романенко утверждает, что вслед за Мельником в БЭБ хотят перейти практически все сотрудники налоговой милиции
Фото: Bogdan Bortakov / Facebook

Превращение Бюро экономической безопасности в карательный орган по худшим лекалам Государственной фискальной службы уничтожит остатки инвестиционного климата Украины, заявил шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля" Юрий Романенко в своем Facebook.

Многие украинские бизнесмены опасаются, что Бюро экономической безопасности, которое начинает работать в сентябре, станет очередным карательным органом, отметил он.

Романенко пишет, что конкурс на должность руководителя БЭБ "неожиданно" выиграл глава ГФС Вадим Мельник, а его подчиненные якобы замешаны в громком скандале с похищением предпринимателя. Журналист отмечает, что вслед за Мельником в БЭБ хотят перейти практически все сотрудники налоговой милиции. Но дело следователей-похитителей усложнило им эту задачу.

"В стремлении выслужиться группа из отдела расследований уголовных дел Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Макса Федосова, Дмитрия Пташинского и Тараса Кручко – слегка перестаралась. Похоже, что перед расформированием ГФС там решили обилетить бизнес по полной. И увлеклись настолько, что похитили прямо на улице женщину-директора компании "Техноложик" Юлию Шевчук и прессанули ее непосредственно в служебном авто", – отметил Романенко.

Женщина подняла шум, история попала в СМИ и ГФС пришлось начинать внутреннюю проверку, а по ее итогу – малоубедительно оправдываться, заявил он.

"А дальше выяснилось, что у фискалов, которые прессовали женщину, имеются свои картели конвертационных центров, свежая недвижимость в ОРДЛО и прочее. Тут бы БЭБ заняться своими бывшими коллегами, дабы планы по строительству заводов по наказу Зеленского не сорвались. Потому что с таким инвестклиматом не то что заводов, но и колбасного цеха не построишь", – подытожил Романенко.

https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/4550497858305243

Контекст:

СМИ сообщали, что днем 30 июля 2021 года днем двое неизвестных, а позднее выяснилось, что это были работники ГФС, затолкали директора ООО "Техноложик" Юлию Шевчук в авто и требовали от женщины подписи под уже готовым "признанием", писал "Главком".

В случае отказа ей угрожали пистолетом, обещали пытать и посадить в СИЗО, под давлением Юлия согласилась выполнить требование, но после этого подала жалобу на незаконные действия правоохранителей в центральный офис ГФС и в офис бизнес-омбудсмена, писали "Факты".

Теги: ГФС, правоохранители, Юрий Романенко, предприниматели, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник
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