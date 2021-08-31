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В Украине сети АЗС реализуют некачественное топливо с мини-НПЗ в Мерефе – СМИ

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Мини-НПЗ обслуживает около 20% всего серого рынка, утверждают авторы программы "Гроші"
Мини-НПЗ обслуживает около 20% всего серого рынка, утверждают авторы программы "Гроші"
Скриншот: ГРОШІ / YouTube

Журналисты программы "Гроші", которая выходит на телеканале "2+2", заявили, что госбюджет Украины каждый год недополучает до 1 млрд грн из-за производства "суррогатного" топлива на самом большом в стране мини-нефтеперерабатывающем заводе, который находится в городе Мерефа Харьковской области. Расследование опубликовано в YouTube программы "Гроші" 30 августа.

"Если посчитать, что от неуплаты акциза от деятельности так называемых "миников” государственный бюджет ежегодно теряет 5 миллиардов гривен, а этот мини-НПЗ обслуживает около 20% всего серого рынка, то из-за его деятельности мы ежегодно теряем 1 миллиард гривен", – cказано в материале.

Журналисты утверждают, что в Мерефе на НПЗ бензин смешивают с растворителями российского происхождения и таким образом избегают уплаты акциза. В отношении предприятия в начале года открыли уголовное производство по подозрению в незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров и установили, что конечный продукт производства поставляется в сеть заправок "Мотто", заявили авторы сюжета.

"Поставляется для нужд национальной сети АЗС "Мотто", где реализуется конечным потребителям, качество не соответствует требованиям технического регламента и ГСТУ", – цитируют журналисты постановление суда по поводу проведения обысков в рамках этого производства.

Институт потребительских экспертиз установил, что бензин на АЗС "Мотто" вместе с БРСМ и "Сан Оил" оказался в топе по нарушениям качества: содержание серы, бензола и объемная доля эфиров превышают нормативные показатели и не соответствуют стандарту "Евро-5", сказано в материале.

Журналисты обратились к руководителю Бюро экономической безопасности Вадиму Мельнику с требованием бороться с теневыми схемами производства бензина.

"Вадим Иванович, вам есть с чего начать на новой должности, я уверен, все украинские водители будут очень благодарны, если миллиард гривен уплаченного акциза пойдет на новые дороги, а не в чьи-то карманы!" – заявил автор материала. 

ВИДЕО
Видео: ГРОШІ / YouTube
Теги: бюджет, бензин, Харьковская область, АЗС, дизельное топливо, акциз, экспертиза, деньги, уголовное производство, нарушение, Бюро экономической безопасности
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