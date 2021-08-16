Украинские НПЗ заявили, что в их бензин нельзя добавлять спирт. СМИ писали, что так делает сеть БРСМ

СМИ, ссылаясь на сертификаты качества, писали, что сеть автозаправочных станций БРСМ отказалась от продажи бензина заводского качества и начала добавлять в него топливный этанол в объеме 1%. В сертификатах, размещенных на АЗС БРСМ, указано: процедура является улучшением качества бензина и может применяться к нефтепродуктам всех поставщиков бензина А-92 в Украину – белорусских Мозырского и Новополоцкого НПЗ, а также украинских Кременчугского НПЗ и Шебелинского ГПЗ.

"Нет никакой необходимости добавлять биоэтанол или другие спиртосодержащие компоненты в товарные бензины заводского производства. Такие манипуляции однозначно приводят к изменению физико-химического состава топлива и ухудшению его качеств по отдельным показателям", – сказал Голич.

С помощью таких добавок маскируют использование низкооктановых углеводородных соединений "неизвестного происхождения при кустарном приготовлении топлива", добавил он.

В компании "Укргаздобыча", которая управляет Шебелинским ГПЗ, подчеркнули, что автомобильные бензины этого завода "полностью удовлетворяют требования действующих стандартов и в улучшении путем добавления компонентов не нуждаются".

"Добавление каких-либо других компонентов за пределами завода может привести к ухудшению качественных характеристик и несоответствию топлива действующим государственным стандартам Украины. Шебелинский ГПЗ не несет ответственности за ухудшение качества бензинов при добавлении в товарные автомобильные бензины нашего производства других компонентов за пределами завода", – говорится в заявлении компании.