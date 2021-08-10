Сеть АЗС БРСМ отказалась от продажи бензина заводского качества – СМИ

В сети АЗС говорят, что благодаря добавлению в бензин этанола его качество улучшается, в "Консалтинговой группе А-95" критикуют такие действия Фото: БРСМ-Нафта / Facebook

"Согласно данным сертификата на бензин Plus А-92 Евро5-Е5, который реализуется БРСМ, он производится ООО "Стандарт Ойл-2000" (город Гадяч Полтавской области) на нефтебазе в селе Переяславское (Киевская область) путем добавления в бензин Мозырского НПЗ [Беларусь] топливного этанола в объеме 1%", – говорится в материале.

Портал отмечает, что в приложении к сертификату указано: эта процедура является улучшением качества бензина и может применяться к нефтепродуктам всех поставщиков бензина А-92 в Украину – белорусских Мозырского и Новополоцкого НПЗ, а также украинских Кременчугского НПЗ и Шебелинского ГПЗ.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сказал изданию, что такая практика опасна.

"Нигде в стандартизированное топливо добровольно не добавляют новые компоненты, особенно такие агрессивные, как спирты. В этом нет ни технологического, ни экономического смысла. Исключение составляют моющие присадки, которые давно используются ведущими сетями АЗС и которые не приводят к изменению физико-химических свойств моторных топлив", – заявил он.

По мнению эксперта, "любые манипуляции" с добавлением каких-либо компонентов несут риски утраты оригинального качества нефтепродуктов. Он связывает такие действия сети с возможными налоговыми злоупотреблениями.

"Процесс производства топлива на нефтебазе или мини-НПЗ никто не контролирует. Мы видим, что БРСМ закупает и производит большие объемы безакцизных компонентов – фракции с мини-НПЗ, спирты, октаноповышающие растворители. Дальнейшее превращение этой номенклатуры в подакцизные товарные нефтепродукты без уплаты акциза – основная задача таких производств", – добавил Куюн.