Сети АЗС повысили цены на автогаз за выходные

Так, на АЗС сети ОККО автогаз подорожал на 30 коп./л, до 17,99 грн/л. На 7 коп./л выросла стоимость топлива на АЗС AMIC (17,00 грн/л). "Параллель", "Автотранс", UPG, Glusco, "Катрал", "Авантаж 7" и Marshal подняли цены на 20 коп./л.
Сети SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS Chipo и Motto повысили цены в пределах 5–15 коп./л.
Средняя розничная цена автогаза с начала июля по 9 августа выросла на 1,88 грн/л, а оптовые партии на газонаполнительных станциях подорожали на 5380 грн/т, до 29 010 грн/т.
Сжиженный газ может продолжить расти в цене на украинском рынке в августе, считает большинство трейдеров. По словам покупателей Socar New Enegry, трейдер сообщил контрагентам о значительном сокращении плана поставок "Роснефти" на август. Контрагенты белорусских производителей рассказали, что "Белорусская нефтяная компания" также урезала объемы поставок сжиженного газа.