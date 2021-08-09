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Сети АЗС повысили цены на автогаз за выходные

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Средняя розничная цена автогаза с начала июля выросла почти на 2 грн/л
Средняя розничная цена автогаза с начала июля выросла почти на 2 грн/л
Фото: depositphotos.com

Средняя цена сжиженного газа в сетях украинских автозаправок (АЗС) с 6-го по 9 августа выросла на 8 коп./л, до 17,22 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", написало enkorr.

Так, на АЗС сети ОККО автогаз подорожал на 30 коп./л, до 17,99 грн/л. На 7 коп./л выросла стоимость топлива на АЗС AMIC (17,00 грн/л). "Параллель", "Автотранс", UPG, Glusco, "Катрал", "Авантаж 7" и Marshal подняли цены на 20 коп./л.

Сети SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS Chipo и Motto повысили цены в пределах 5–15 коп./л.

Средняя розничная цена автогаза с начала июля по 9 августа выросла на 1,88 грн/л, а оптовые партии на газонаполнительных станциях подорожали на 5380 грн/т, до 29 010 грн/т.

Контекст:

Сжиженный газ может продолжить расти в цене на украинском рынке в августе, считает большинство трейдеров. По словам покупателей Socar New Enegry, трейдер сообщил контрагентам о значительном сокращении плана поставок "Роснефти" на август. Контрагенты белорусских производителей рассказали, что "Белорусская нефтяная компания" также урезала объемы поставок сжиженного газа.

Теги: цены, АЗС, БРСМ-Нафта, ОККО, сжиженный газ, Glusco, SOCAR
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