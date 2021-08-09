Сети АЗС повысили цены на автогаз за выходные

Средняя розничная цена автогаза с начала июля выросла почти на 2 грн/л Фото: depositphotos.com

Так, на АЗС сети ОККО автогаз подорожал на 30 коп./л, до 17,99 грн/л. На 7 коп./л выросла стоимость топлива на АЗС AMIC (17,00 грн/л). "Параллель", "Автотранс", UPG, Glusco, "Катрал", "Авантаж 7" и Marshal подняли цены на 20 коп./л.

Сети SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS Chipo и Motto повысили цены в пределах 5–15 коп./л.

Средняя розничная цена автогаза с начала июля по 9 августа выросла на 1,88 грн/л, а оптовые партии на газонаполнительных станциях подорожали на 5380 грн/т, до 29 010 грн/т.