Цены на автогаз в сетях украинских АЗС установили новые рекорды

В сети SOCAR автогаз подорожал на 30 коп., до 17,78 грн/л. На АЗС KLO и "Рур групп" его стоимость выросла в среднем на 20 коп., до 17,19 грн/л и 17,09 грн/л соответственно.

Заправки "Фактор", Marshal, "Авантаж 7" и "Катрал" подняли цены на 10 копеек. Сети "БРСМ-Нафта", SUNOIL, Motto, "Овис", Luxwen и Mango повысили цены в пределах 5–20 коп./л.

Скриншот: enkorr.ua

В целом с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или на 10%. Оптовые партии на газонаполнительных станциях подорожали до 28,38 грн/т.

По оценкам эксперта Консалтинговой группы "А-95" Артема Куюна, потенциал для роста розничных цен на автогаз в нынешних условиях составляет еще 1 грн/л.