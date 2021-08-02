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Цены на автогаз в сетях украинских АЗС установили новые рекорды

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Сжиженный газ может подорожать в августе
Сжиженный газ может подорожать в августе
Фото: depositphotos.com

Средняя цена сжиженного газа в сетях украинских автозаправочных станций (АЗС) 2 августа достигла рекордных 16,88 грн/л. Об этом написало enkorr со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В сети SOCAR автогаз подорожал на 30 коп., до 17,78 грн/л. На АЗС KLO и "Рур групп" его стоимость выросла в среднем на 20 коп., до 17,19 грн/л и 17,09 грн/л соответственно.

Заправки "Фактор", Marshal, "Авантаж 7" и "Катрал" подняли цены на 10 копеек. Сети "БРСМ-Нафта", SUNOIL, Motto, "Овис", Luxwen и Mango повысили цены в пределах 5–20 коп./л.

Скриншот: enkorr.ua
Скриншот: enkorr.ua

В целом с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или на 10%. Оптовые партии на газонаполнительных станциях подорожали до 28,38 грн/т.

По оценкам эксперта Консалтинговой группы "А-95" Артема Куюна, потенциал для роста розничных цен на автогаз в нынешних условиях составляет еще 1 грн/л.

Контекст:

Сжиженный газ может продолжить расти в цене на украинском рынке в августе, считает большинство трейдеров опрошенных enkorr. По словам покупателей Socar New Enegry, трейдер сообщил контрагентам о значительном сокращении плана поставок "Роснефти" на август. Контрагенты белорусских производителей рассказали, что "Белорусская нефтяная компания" также урезала объемы поставок сжиженного газа.

Теги: цены, АЗС, Роснефть, рекорд, БРСМ-Нафта, сжиженный газ, SOCAR
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