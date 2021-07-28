Паспорт качества топлива: читаем правильно

Почему стоит обращать внимание на поставщика? Топливо в Украину поставляется примерно из 10 стран, а также производится в самой Украине. У каждого НПЗ различные технологические циклы, поэтому по определенным химическим параметрам бензин разных производителей может отличаться, главное – чтобы они не выходили за рамки действующих стандартов. К ним еще вернемся. Завод с серьезными мощностями и с историей, как, например, Мозырский НПЗ или польско-литовский концерн Orlen, которые давно зарекомендовали себя, – одна из гарантий того, что в ваш бак не попадет некачественное топливо. Вышеупомянутые НПЗ значительные объемы изготовленных нефтепродуктов продают на рынки ЕС. В Украине их топливо можно найти в сети ОККО.

Возвращаемся к паспорту качества, который должен быть в свободном доступе в уголке покупателя. Не нашли – не стесняйтесь спросить о документе у оператора АЗС. Вся необходимая информация в паспорте помещается на листе А4, поэтому много времени для чтения у вас не отнимет. И никакой высшей математики там нет. Мы выбрали несколько самых важных показателей для бензина и дизельного топлива, на которые прежде всего стоит обращать внимание. И тогда со "здоровьем" вашего авто все будет в порядке.