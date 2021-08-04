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Минэкономики Украины опубликовало новый расчет стоимости бензина и дизтоплива. Сети АЗС отреагировали повышением цен

Предельная стоимость бензина составляет 31,86 грн/л
Предельная стоимость бензина составляет 31,86 грн/л
Фото: depositphotos.com

Министерство экономики Украины определило новую среднюю стоимость бензина и дизельного топлива (ДТ), от которой украинские сети АЗС смогут устанавливать наценку. Об этом сообщила пресс-служба министерства 3 августа.

Расчетные цены для бензина повысили с 26,64 грн до 26,86 грн за литр. Для дизельного топлива цены снизили с 22,25 грн до 22,24 грн за литр.

С учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению Кабмина о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на ДТ, предельная стоимость бензина составляет 31,86 грн/л. Это на 22 коп./л выше цены, установленной на последнюю декаду июля. Предельная цена ДТ осталась примерно на том же уровне – 29,24 грн/л, отметило enkorr

Розничные сети АЗС 4 августа подняли цены на бензин, рассказали enkorr в консалтинговой группе "А-95". На заправках WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 22 коп./л, до 31,86 грн/л, а ДТ подешевело на 1 коп./л – до 29,24 грн/л.

Скриншот: enkorr.ua
Скриншот: enkorr.ua

В сети AMIC цены на бензин выросли в среднем на 2 коп./л. а ДТ подешевело на 3 коп./л. На 6 коп./л дизтопливо подешевело в сети "БРСМ-Нафта" (до 27,18 грн/л). SOCAR повысила стоимость бензинов на 22–34 коп./л.

Сети АЗС "Фактор", "Катрал", "Авантаж 7" и Motto подняли цены ДТ в пределах 2–50 коп./л.

Контекст:

Последний раз Минэкономики публиковало расчеты стоимости бензина и ДТ 2 июля.

В Украине также растет цена на автогаз. Средняя цена сжиженного газа в сетях украинских АЗС 2 августа достигла рекордных 16,88 грн/л.

Теги: бензин, цены, Министерство экономики, АЗС, дизельное топливо, БРСМ-Нафта, WOG, ОККО, госрегулирование, SOCAR
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