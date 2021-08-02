Чиновники и теневики переиграли Шмыгаля в борьбе с нелегальным рынком топлива – политолог Голобуцкий

"Кампания Шмыгаля по борьбе с нелегальным рынком топлива завершилась ничем: чиновники и теневики переиграли премьера. В марте Шмыгаль дал поручение "бороться" – проверить, создать рабочие группы и еще что-то "по мелочи". Чиновники, как положено, сказали: "Есть!" – и побежали имитировать бурную деятельность в своем стиле: стреляли по теневому рынку будто бы из всех орудий. Все в своих лучших традициях: налоговая и регионы бодро рассказывали, сколько АЗС они проверили, сколько тонн нелегального топлива изъяли, сколько АЗС закрыли (ну, или почти закрыли – кто же проверять будет?). Месяца два СМИ пестрели сообщениями. Пошумели-пошумели и... все", – написал Голобуцкий.
Он отметил, что премьер-министр должен требовать подробный отчет от чиновников, чтобы получить результат.
"Получит ли бюджет 22 млрд? Судя по всему, нет: чиновники в очередной раз в своей игре переиграли премьера. Это же азы госуправления: нужно не только задачи нарезать – нужно отчет требовать. А если нет отчета ни одного, то и не результата никакого. Так и живут: премьер делает вид, что управляет, а чиновники – что выполняют поручения. Только страдают от этого бюджет и в итоге украинцы. Ну, в конце концов, у этой власти оно все так: сериальчик сняли, покрутили и пошли снимать другой. Результат? А зачем вам результат?" – подытожил эксперт.
10 марта Шмыгаль поручил межведомственным рабочим группам бороться с нелегальным оборотом горючего, а Антимонопольному комитету – проверить соблюдение требований законодательства о защите экономической конкуренции при продаже светлых нефтепродуктов. Так в правительстве отреагировали на повышение стоимости бензина и дизтоплива.
Из-за нелегального производства нефтепродуктов на мини-НПЗ и нефтебазах, а также из-за нарушений кассовой дисциплины на АЗС бюджет Украины в 2021 году недополучит на 21% больше акциза и НДС, чем в прошлом году, что составит 22 млрд грн, сообщал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.