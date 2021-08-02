Чиновники и теневики переиграли Шмыгаля в борьбе с нелегальным рынком топлива – политолог Голобуцкий

"Кампания Шмыгаля по борьбе с нелегальным рынком топлива завершилась ничем: чиновники и теневики переиграли премьера. В марте Шмыгаль дал поручение "бороться" – проверить, создать рабочие группы и еще что-то "по мелочи". Чиновники, как положено, сказали: "Есть!" – и побежали имитировать бурную деятельность в своем стиле: стреляли по теневому рынку будто бы из всех орудий. Все в своих лучших традициях: налоговая и регионы бодро рассказывали, сколько АЗС они проверили, сколько тонн нелегального топлива изъяли, сколько АЗС закрыли (ну, или почти закрыли – кто же проверять будет?). Месяца два СМИ пестрели сообщениями. Пошумели-пошумели и... все", – написал Голобуцкий.

Он отметил, что премьер-министр должен требовать подробный отчет от чиновников, чтобы получить результат.

"Получит ли бюджет 22 млрд? Судя по всему, нет: чиновники в очередной раз в своей игре переиграли премьера. Это же азы госуправления: нужно не только задачи нарезать – нужно отчет требовать. А если нет отчета ни одного, то и не результата никакого. Так и живут: премьер делает вид, что управляет, а чиновники – что выполняют поручения. Только страдают от этого бюджет и в итоге украинцы. Ну, в конце концов, у этой власти оно все так: сериальчик сняли, покрутили и пошли снимать другой. Результат? А зачем вам результат?" – подытожил эксперт.