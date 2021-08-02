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Чиновники и теневики переиграли Шмыгаля в борьбе с нелегальным рынком топлива – политолог Голобуцкий

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Алексей Голобуцкий: Так и живут: премьер делает вид, что управляет, а чиновники что выполняют поручения
Алексей Голобуцкий: Так и живут: премьер делает вид, что управляет, а чиновники – что выполняют поручения
Фото: dialog.ua

Борьба премьер-министра Дениса Шмыгаля с нелегальным рынком горючего, из-за которого бюджет теряет 22 млрд грн в год, провалилась, заявил в Facebook политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"Кампания Шмыгаля по борьбе с нелегальным рынком топлива завершилась ничем: чиновники и теневики переиграли премьера. В марте Шмыгаль дал поручение "бороться" – проверить, создать рабочие группы и еще что-то "по мелочи". Чиновники, как положено, сказали: "Есть!" – и побежали имитировать бурную деятельность в своем стиле: стреляли по теневому рынку будто бы из всех орудий. Все в своих лучших традициях: налоговая и регионы бодро рассказывали, сколько АЗС они проверили, сколько тонн нелегального топлива изъяли, сколько АЗС закрыли (ну, или почти закрыли – кто же проверять будет?). Месяца два СМИ пестрели сообщениями. Пошумели-пошумели и... все", – написал Голобуцкий.

Он отметил, что премьер-министр должен требовать подробный отчет от чиновников, чтобы получить результат.

"Получит ли бюджет 22 млрд? Судя по всему, нет: чиновники в очередной раз в своей игре переиграли премьера. Это же азы госуправления: нужно не только задачи нарезать – нужно отчет требовать. А если нет отчета ни одного, то и не результата никакого. Так и живут: премьер делает вид, что управляет, а чиновники – что выполняют поручения. Только страдают от этого бюджет и в итоге украинцы. Ну, в конце концов, у этой власти оно все так: сериальчик сняли, покрутили и пошли снимать другой. Результат? А зачем вам результат?" – подытожил эксперт.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4395104533886083

Контекст:

10 марта Шмыгаль поручил межведомственным рабочим группам бороться с нелегальным оборотом горючего, а Антимонопольному комитету – проверить соблюдение требований законодательства о защите экономической конкуренции при продаже светлых нефтепродуктов. Так в правительстве отреагировали на повышение стоимости бензина и дизтоплива.

Из-за нелегального производства нефтепродуктов на мини-НПЗ и нефтебазах, а также из-за нарушений кассовой дисциплины на АЗС бюджет Украины в 2021 году недополучит на 21% больше акциза и НДС, чем в прошлом году, что составит 22 млрд грн, сообщал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Теги: бензин, АЗС, Алексей Голобуцкий, нефтепродукты, Денис Шмыгаль, Кабмин, нарушение
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