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Сети АЗС в Украине снизили цены на бензин и дизельное топливо после публикации новых расчетов Минэкономики

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Максимальная цена бензина в розничных сетях не должна превышать 31,67 грн/л
Максимальная цена бензина в розничных сетях не должна превышать 31,67 грн/л
Фото: depositphotos.com

Средняя цена бензина А-95 в период с 13 по 16 августа снизилась на 4 коп./л и составила 30,22 грн/л. Бензин А-92 подешевел на 1 коп./л – до 29,32 грн/л, а дизельное топливо (ДТ) – на 17 коп./л (до 28,25 грн/л). Об этом сообщило enkorr, ссылаясь на данные мониторинга цен от Консалтинговой группы "А-95".

Сеть АЗС WOG снизила цену на ДТ на 60 коп./л, до 28,64 грн/л. Бензин А-95 на станциях сети WOG подешевел на 19 коп./л – до 31,67 грн/л.

SOCAR снизил цену бензинов А-95 и А-92 на 19–21 коп./л, цена ДТ осталась на прежнем уровне – 32,48 грн/л.

Скриншот: enkorr.ua
Скриншот: enkorr.ua

"В компании заявляют, что реализуемое ДТ подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию", – отметило издание.

В сети Shell бензины подешевели на 9 и 19 коп./л, до 30,80 и 31,67 грн/л соответственно, ДТ – на 55 коп./л, до 28,69 грн/л. AMIC на 48 коп./л снизил цену ДТ, до 28,51 грн/л и на 1 коп/л бензина марки А-95 (31,04 грн/л). В сети KLO на 55 коп./л подешевело только ДТ, до 28,54 грн/л.

В сетях "БРСМ-Нафта", Автотранс, BVS и Motto топливо подешевело в пределах 870 коп./л.

Контекст:

Министерство экономики Украины 13 августа опубликовало среднюю стоимость бензина (26,67 грн/л) и ДТ (21,64 грн/л).

Из этого рассчитывается предельная цена реализации топлива в рознице во второй декаде августа, отметило enkorr. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена бензина в розничных сетях не должна превышать 31,67 грн/л, а ДТ – 28,64 грн/л.

Теги: бензин, цены, Министерство экономики, АЗС, дизельное топливо, БРСМ-Нафта, WOG, госрегулирование, SOCAR
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