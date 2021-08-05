Минэкономики разрешило АЗС пересмотреть цену на бензин. Расчет основан на формуле "Роттердам плюс" – СМИ

В Минэкономразвития называют эту меру временной и вынужденной Фото: depositphotos.com

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин в сетях АЗС не должна превышать 31,86 грн/литр, а на дизельное топливо – 29,24 грн/литр.

Таким образом, по сравнению с концом июля, когда были опубликованы предыдущие показатели предельной розничной цены, средняя цена на бензин выросла на 0,22 грн/литр, а на дизельное топливо – снизилась на 0,01 грн/литр.