ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Политолог Золотарев: Глава Бюро экономической безопасности должен понимать, как бороться с налоговыми махинациями, и иметь опыт противодействия экономическим правонарушениям

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Андрей Золотарев: Устранять от конкурса людей с успешным опытом борьбы с преступниками категорически нельзя
Андрей Золотарев: Устранять от конкурса людей с успешным опытом борьбы с преступниками категорически нельзя
Фото: glavcom.ua

Недопуск людей с опытом работы в правоохранительных структурах к конкурсу в Бюро экономической безопасности – опасное заблуждение, которое грозит потерей контроля государства над экономической сферой, главой БЭБ должен стать человек с опытом борьбы с налоговыми махинациями и противодействия экономическим правонарушениям. Такое мнение выразил политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев на своей странице в Facebook.

"Подходит к завершению конкурс по выбору директора Бюро экономической безопасности. И вот когда решение уже буквально на подходе, представители "Украинского совета бизнеса" решили высказать свое мнение по поводу условий проведенного конкурса. Господа бизнесмены считают, что для экономической безопасности государства служащие Бюро экономической безопасности должны не иметь опыта работы в украинских правоохранительных структурах. Говорят, "плохая институциональная память". По моему скромному мнению, подобные заявления бизнеса (кстати, это позиция всех членов УСБ или верхушки ассоциации?) – опасное заблуждение, которое грозит потерей контроля государства над экономической сферой", – написал эксперт.

Он добавил, что экономические преступления совершают опытные мошенники, которые хорошо разбираются в схемах по обману государства, уклонении от налогов и отмывании денег.

"Очевидно, что для выполнения поставленных задач сотрудник, а тем более глава БЭБ, должен понимать, как бороться с распространенными схемами "кидка" государства на деньги, и иметь необходимый опыт противодействия экономическим правонарушениям и налоговым махинациям”, – отметил Золотарев.

Политолог привел пример запуска НАБУ, который, по его мнению, продемонстрировал недостатки набора в новую структуру неопытных сотрудников.

"Опыт НАБУ, когда с опытнейшими воротилами стали бороться бывшие студенты и неудавшиеся адвокаты, показал все недостатки выбора неопытных сотрудников для такой работы. Сколько уж весен прошло, а долгожданных посадок коррупционеров все нет и нет. Даже тактические носки для спецназа не отработали за 300 грн за пару. Шумихи много, пиара много, а вместо результата – громкий пшик, от которого не стало легче ни государству, ни бизнесу, ни обществу. Устранять от конкурса людей с успешным опытом борьбы с преступниками категорически нельзя. Экспертиза и профессионализм – два фактора, которые должны определять выбор как главы новой структуры, так и рядовых сотрудников БЭБ", – убежден Золотарев.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4250325201688735&id=100001338905099

Контекст:

В заключительный этап конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности попали три кандидата из 12, которые проходили собеседование: глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов.

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Теги: налоги, коррупция, экономика, Василий Горбаль, НАБУ, Андрей Золотарев, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник, Аттила Ковчи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
"Секси-бомба", "Да уж, телочка отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
71-летний актер Борис Щербаков рассказал о своей госпитализации и тесте на коронавирус
71-летний актер Борис Щербаков рассказал о своей госпитализации и тесте на коронавирус
"Изумительно", "Очень сказочно". 54-летняя Кидман засветила голые бедра на обложке австралийского глянца
"Изумительно", "Очень сказочно". 54-летняя Кидман засветила голые бедра на обложке австралийского глянца
"Ангелочек мой". 52-летний Авраам Руссо показал семилетнюю дочь
"Ангелочек мой". 52-летний Авраам Руссо показал семилетнюю дочь
"Девушка, вам лучше получить водительские права". Пэрис Хилтон проехалась на самокате по своей квартире
"Девушка, вам лучше получить водительские права". Пэрис Хилтон проехалась на самокате по своей квартире
"Пример не очень хороший". 48-летняя Наташа Королева позировала на постаменте памятника кошке
"Пример не очень хороший". 48-летняя Наташа Королева позировала на постаменте памятника кошке
Зеленский в вышиванке и джинсовых шортах выполнил 30 повторов своего любимого упражнения. Видео
Зеленский в вышиванке и джинсовых шортах выполнил 30 повторов своего любимого упражнения. Видео
71-летнего российского актера Бориса Щербакова госпитализировали с COVID-19 – СМИ
71-летнего российского актера Бориса Щербакова госпитализировали с COVID-19 – СМИ
  "Долго в декрете засиживаться не буду". Родившая третьего сына Осадчая рассказала, когда состоится премьера нового сезона "Світського життя"
  "Долго в декрете засиживаться не буду". Родившая третьего сына Осадчая рассказала, когда состоится премьера нового сезона "Світського життя"
"О боже, какой мужчина", "Дядя Вова – мощь". Кличко-младший выложил в сеть фото в мокрых плавках
"О боже, какой мужчина", "Дядя Вова – мощь". Кличко-младший выложил в сеть фото в мокрых плавках
20 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
20 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Жопа – как орех, так и просится на грех", "Залюбуешься". Каминская обнародовала пикантное фото в купальнике
"Жопа – как орех, так и просится на грех", "Залюбуешься". Каминская обнародовала пикантное фото в купальнике
20 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
20 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Пригласил, чтобы посмотреть на меня не потную". Участница "Танцев со звездами" Оруджова оголила плечи на прогулке с партнером по шоу
"Пригласил, чтобы посмотреть на меня не потную". Участница "Танцев со звездами" Оруджова оголила плечи на прогулке с партнером по шоу
В Одессе стартует фестиваль "Бархатный сезон в Одесской опере", среди приглашенных звезд – дирижер Оксана Лынив
В Одессе стартует фестиваль "Бархатный сезон в Одесской опере", среди приглашенных звезд – дирижер Оксана Лынив
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой
"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS