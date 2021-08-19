За кресло директора Бюро экономической безопасности соревнуются те, от кого не стоит ждать реформаторского подхода – эксперт

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе Фото: epravda.com.ua

Эксперт проанализировал финал конкурса на соискание должности директора БЭБ. В заключительный этап конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности попали три кандидата из 12, которые проходили собеседование: глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

Гмырин считает, что ни один из них не способен обеспечить эффективное выполнение ключевой миссии новосозданного органа, который должен анализировать экономические угрозы для страны, а также расследовать и предупреждать преступления в экономической и финансовой сферах.

Мельника автор называет способным менеджером, который может быстро разобраться с организационными вопросами работы БЭБ и начать ее деятельность. Однако есть большой риск того, что Бюро экономической безопасности под руководством бывшего налогового милиционера и действующего руководителя Государственной фискальной службы превратится в аналог налоговых органов со старыми подходами к работе с бизнесом, пишет эксперт.

По словам Гмырина, главным конкурентом главы ГФС является его бывший коллега по налоговой милиции, а ныне работник Генпрокуратуры Аттила Ковчи. В случае своего избрания кандидат планирует использовать опыт успешного подбора кадров в Офис генпрокурора, международные практики и заявляет о своем категорическом неприятии коррупции.

Третий кандидат на должность директора БЭБ Василий Горбаль, по мнению Гмырина, может выполнять роль "технического" участника гонки. В мотивационном письме Горбаль коротко описывает свои достижения в банковской сфере и ничего не говорит о законотворческой деятельности и работе в парламентском комитете. Также ему не хватает опыта правоохранительной работы. Своим соперникам он явно проигрывает, уверен эксперт.

Именно поэтому, считает автор блога, главная борьба ожидается между Мельником и Ковчи. Он убежден, что такой список кандидатов в любом случае ставит под сомнение главную идею о перезагрузке правоохранительной системы в экономическом секторе. Гмырин отмечает, что создание БЭБ было прогрессивным, но не идеальным решением со стороны Кабмина и Верховной Рады.

"Гораздо более эффективным шагом было бы создать единый орган, который бы занимался не только борьбой с теневыми схемами, уклонением от уплаты налогов, но и воплощал налоговую и таможенную политику, анализировал ситуацию в этих сферах и предлагал оптимальные решения. Этот орган мог бы объединить налоговую и таможенную службы, службу финансового мониторинга, службу финансового аудита и службу финансовых расследований и иметь единую информационно-аналитическую систему. К сожалению, Кабмин в свое время к нашим советам не прислушался. Что ж, до дня Х, когда должно заработать БЭБ, осталось недолго. И, конечно, мы с нетерпением будем ждать объявления победителя конкурса", – резюмирует Андрей Гмырин.