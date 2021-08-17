Политолог: Конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности явно на клише "скандальный" не претендует

Александр Кочетков: Нельзя сказать, что конкурсная комиссия по итогам собеседования необоснованно оставила сильных претендентов за бортом Фото: Alexandr Kochetkov / Facebook

"Подходит к концу конкурс по выбору главы директора Бюро экономической безопасности. И чем меньше времени остается до определения победителя, тем громче звучат голоса "экспертов по всем вопросам". Сегодня на глаза попалось заявление исполнительного директора Европейской бизнес-ассоциации (European Business Association) – той, в которой президент Томаш Фиала, – что бизнес якобы обеспокоен скандальностью и длительностью процедуры отбора главы БЭБ. Не знаю, чем руководствовалась представитель ЕBА, но в топ-5 вызовов для отечественного бизнеса точно нет пункта "конкурс по выбору главы БЭБ". Если, конечно, опираться на объективную социологию", – написал политолог.

Он напомнил, что Бюро экономической безопасности должно заработать не позже 25 сентября.

"Сроки проведения конкурса вписываются в рамки закона. В отличие от, например, конкурса по выбору главы антикоррупционной прокуратуры, который длится уже полтора года. Во-вторых, насчет якобы скандальности конкурса. По сравнению со многими другими конкурсами на госдолжности, которые сопровождаются многомесячными судами, публичными угрозами, массовым использованием радикалов всех мастей, конкурс на главу БЭБ явно на клише "скандальный" не претендует. В минувшую пятницу довелось глянуть онлайн собеседования с кандидатами на должность главы БЭБ – нельзя сказать, что конкурсная комиссия по итогам собеседования необоснованно оставила сильных претендентов за бортом", – считает политолог.

По его словам, важно, отображает мнение функционера ЕBА позицию всех членов ассоциации либо это ее частное мнение.

"Бюрократизация проникает даже в негосударственные, безусловно, важные для бизнес-климата структуры, как отраслевые ассоциации, потому вопрос отнюдь не праздный", – заявил Кочетков.