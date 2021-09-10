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Конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности проходил с вероятными нарушениями – "Схемы"

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Во время видеоконференции были видны не все члены комиссии
Во время видеоконференции были видны не все члены комиссии
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

В ходе открытого конкурса на должность руководителя украинского Бюро экономической безопасности (БЭБ) были допущены действия, которые могут свидетельствовать о нарушении процедуры. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший").

Журналисты выяснили, что 13 августа во время собеседований с финалистами конкурса большинство членов конкурсной комиссии было подключено в режиме видеоконференции, но "они не появлялись на экране, не ставили вопросов кандидатам и вообще никак не показывали, что на самом деле присутствуют по ту сторону экрана".

Авторы программы считают, что это ставит под сомнение наличие кворума, необходимого для легитимности этого этапа конкурса, – пять членов комиссии. Физически было видно троихх, отмечают "Схемы".

В частности, свое присутствие в начале этапа собеседования не подтвердили министр инфраструктуры Александр Кубраков, первый вице-премьер-министр Алексей Любченко, заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Свириденко и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко. На экране были только их фамилии.

Именно на собеседовании определяли трех финалистов конкурса.

Кубраков, Любченко и Свириденко появились на экране после собеседований с 12 кандидатами, но вопросов участникам конкурса не задавали.

"Схемы" также считают, что министр финансов Сергей Марченко, который был членом конкурсной комиссии, мог иметь потенциальный конфликт интересов – с нынешним победителем конкурса Вадимом Мельником он в 2020 году подписывал контракт на должность главы Государственной фискальной службы (тогда из-за эпидемии коронавируса конкурса на эту должность не было).

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании Бюро экономической безопасности.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование, прошли 12 кандидатов.

Мельник выиграл конкурс и 20 августа был назначен на должность главы БЭБ. Кроме него, в финальную часть конкурсного отбора прошли сотрудник Офиса генпрокурора Аттила Ковчи и член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль.

Среди тех, кого не допустили, – экс-министр финансов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, его адвокат подал в суд заявление с требованием остановить проведение конкурса.

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Видео: Радіо Свобода / YouTube
Теги: конкурс, Александр Литвиненко, Схемы, Сергей Марченко, Александр Кубраков, Алексей Любченко, Бюро экономической безопасности, Юлия Свириденко
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