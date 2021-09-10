Конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности проходил с вероятными нарушениями – "Схемы"

Во время видеоконференции были видны не все члены комиссии Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Журналисты выяснили, что 13 августа во время собеседований с финалистами конкурса большинство членов конкурсной комиссии было подключено в режиме видеоконференции, но "они не появлялись на экране, не ставили вопросов кандидатам и вообще никак не показывали, что на самом деле присутствуют по ту сторону экрана".

Авторы программы считают, что это ставит под сомнение наличие кворума, необходимого для легитимности этого этапа конкурса, – пять членов комиссии. Физически было видно троихх, отмечают "Схемы".

В частности, свое присутствие в начале этапа собеседования не подтвердили министр инфраструктуры Александр Кубраков, первый вице-премьер-министр Алексей Любченко, заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Свириденко и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко. На экране были только их фамилии.

Именно на собеседовании определяли трех финалистов конкурса.

Кубраков, Любченко и Свириденко появились на экране после собеседований с 12 кандидатами, но вопросов участникам конкурса не задавали.

"Схемы" также считают, что министр финансов Сергей Марченко, который был членом конкурсной комиссии, мог иметь потенциальный конфликт интересов – с нынешним победителем конкурса Вадимом Мельником он в 2020 году подписывал контракт на должность главы Государственной фискальной службы (тогда из-за эпидемии коронавируса конкурса на эту должность не было).