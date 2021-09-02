Глава Бюро экономической безопасности Мельник купил квартиру в одесской Аркадии по цене в два раза ниже рыночной – "Схемы"

Мельник не считает заниженной стоимость квартиры, которую он купил в Одессе в прошлом году Фото: Вадим Мельник / Facebook

Эту покупку он отобразил в своей декларации, которую подавал весной 2021 года.

Журналисты программы "Схеми: корупція в деталях" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший") выяснили, что квартира находится в жилкомплексе "19-я жемчужина" в Аркадии – в элитном районе Одессы рядом с морем. Расследователи получили договор купли-продажи, согласно документу, сделку оформили 23 апреля 2020 года.

1 м² в этой квартире, согласно декларации, обошелся Мельнику примерно в 17 тыс. грн – почти $615 по курсу Нацбанка в тот день. Цена квартиры по тогдашнему курсу составила $41,75 тыс.

При этом рыночная цена 1 м² в такой квартире составляла в тот период $1,2–1,3 тыс., сообщили "Схемы". Такой и была стоимость 1 м² в "19-й жемчужине", подтвердили журналистам представители Kadorr Group – компании-застройщика. Следовательно, рыночная цена квартиры – $81,3 тыс.

Продавец квартиры – непубличное лицо, работает в сфере ІТ, он не захотел говорить с журналистами. Опрошенные "Схемами" эксперты объяснили, что цену недвижимости занижают для снижения базы налогообложения.

Сам Мельник сказал журналистам, что действительно заплатил за квартиру ту цену, которая указана в декларации.

"Я оплатил ту сумму средств, которую определил продавец. Какая цена была указана – ту цену я заплатил. Я не очень мониторил объявления. Меня цена не впечатлила, дешевая она или дорогая – меня она устроила. Мне подбирали эту квартиру риэлторы (агентство недвижимости)", – сказал глава БЭБ.

Он не считает заниженной стоимость квартиры. "Для меня это немалые средства – 1 млн грн", – подчеркнул Мельник.

Другой владелец недвижимости Kadorr Group в Одессе – бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили – в Facebook возмутился, что купил в таком же доме и приблизительно в то же время квартиру площадью 65 м² "в два с лишним раза дороже".

В момент покупки квартиры в Аркадии Мельник работал преподавателем в Сумском университете, до этого – преимущественно на госслужбе или в системе налоговой. Жена главы БЭБ владеет салоном красоты в Ирпене Киевской области, отмечают "Схемы".

Семья Мельника, согласно его декларации, имеет в Киеве квартиру площадью 159 м², еще три квартиры в Ирпене, нежилые помещения в Ирпене и Киеве, квартиру в Турции, Range Rover. Кроме того, на счетах в банках и наличными у Мельника и его жены задекларировано около 3 млн грн.