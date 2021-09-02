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Глава Бюро экономической безопасности Мельник купил квартиру в одесской Аркадии по цене в два раза ниже рыночной – "Схемы"

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Мельник не считает заниженной стоимость квартиры, которую он купил в Одессе в прошлом году
Мельник не считает заниженной стоимость квартиры, которую он купил в Одессе в прошлом году
Фото: Вадим Мельник / Facebook

Глава новосозданного в Украине органа – Бюро экономической безопасности – Вадим Мельник в 2020 году приобрел в Одессе квартиру площадью 67,8 м² за немногим более 1 млн 129 тыс. грн.

Эту покупку он отобразил в своей декларации, которую подавал весной 2021 года. 

Журналисты программы "Схеми: корупція в деталях" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший") выяснили, что квартира находится в жилкомплексе "19-я жемчужина" в Аркадии – в элитном районе Одессы рядом с морем. Расследователи получили договор купли-продажи, согласно документу, сделку оформили 23 апреля 2020 года. 

1 м² в этой квартире, согласно декларации, обошелся Мельнику примерно в 17 тыс. грн – почти $615 по курсу Нацбанка в тот день. Цена квартиры по тогдашнему курсу составила $41,75 тыс. 

При этом рыночная цена 1 м² в такой квартире составляла в тот период $1,2–1,3 тыс., сообщили "Схемы". Такой и была стоимость 1 м² в "19-й жемчужине", подтвердили журналистам представители Kadorr Group – компании-застройщика. Следовательно, рыночная цена квартиры – $81,3 тыс.

Продавец квартиры – непубличное лицо, работает в сфере ІТ, он не захотел говорить с журналистами. Опрошенные "Схемами" эксперты объяснили, что цену недвижимости занижают для снижения базы налогообложения. 

Сам Мельник сказал журналистам, что действительно заплатил за квартиру ту цену, которая указана в декларации. 

"Я оплатил ту сумму средств, которую определил продавец. Какая цена была указана – ту цену я заплатил. Я не очень мониторил объявления. Меня цена не впечатлила, дешевая она или дорогая – меня она устроила. Мне подбирали эту квартиру риэлторы (агентство недвижимости)", – сказал глава БЭБ. 

Он не считает заниженной стоимость квартиры. "Для меня это немалые средства – 1 млн грн", – подчеркнул Мельник. 

Другой владелец недвижимости Kadorr Group в Одессе – бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили – в Facebook возмутился, что купил в таком же доме и приблизительно в то же время квартиру площадью 65 м² "в два с лишним раза дороже". 

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/383031439859126

В момент покупки квартиры в Аркадии Мельник работал преподавателем в Сумском университете, до этого – преимущественно на госслужбе или в системе налоговой. Жена главы БЭБ владеет салоном красоты в Ирпене Киевской области, отмечают "Схемы". 

Семья Мельника, согласно его декларации, имеет в Киеве квартиру площадью 159 м², еще три квартиры в Ирпене, нежилые помещения в Ирпене и Киеве, квартиру в Турции, Range Rover. Кроме того, на счетах в банках и наличными у Мельника и его жены задекларировано около 3 млн грн.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании Бюро экономической безопасности.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование, прошли 12 кандидатов.

Мельник выиграл конкурс и 20 августа был назначен на должность главы БЭБ. Кроме него, в финальную часть конкурсного отбора прошли сотрудник Офиса генпрокурора Аттила Ковчи и член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль.

Среди тех, кого не допустили, – экс-министр финансов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, его адвокат подал в суд заявление с требованием остановить проведение конкурса.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, недвижимость, Михаил Саакашвили, Схемы, квартира, цена, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник
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