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"Мы не успеваем, процессы затянули". Мельник заявил, что Бюро экономической безопасности могут не запустить 25 сентября

Мельника назначили главой БЭБ 20 августа
Мельника назначили главой БЭБ 20 августа
Фото: Вадим Мельник / Facebook

Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины может не начать работу 25 сентября. Об сказал в интервью Общественному 7 сентября глава БЭБ Вадим Мельник.

"Мы не успеваем. Определенные процессы были затянуты: не по вине Кабмина [Украины], не по вине народных депутатов. Так случилось, что оно немного затянулось. Шесть месяцев, которые отвели на ликвидацию ГФС, я в этом участвовал, и эти шесть месяцев, которые были даны для начала работы БЕБ... Они по разным объективным причинам затянулись", – заявил чиновник.

Одной из возможных причин промедления Мельник назвал летние отпуска. 

"Все ориентируются на дату 25 сентября. Мы ориентируемся на эту дату. Почему я и сказал, что выбрал тактику как можно скорее назначить 30% центрального аппарата. Чтобы все направления перекрыть, чтобы начать работу, перехватить именно этот функционал, который должен делать БЭБ. И успеем ли мы? Нет, мы не успеваем", – подчеркнул он.

Процедура отбора кандидатов на должности в БЭБ продлится не менее 30–35 суток. Как дальше будет проходить этот процесс, Мельник пока не понимает.

"Необходимо правильно организовать деятельность этих органов в этот переходный период, если окажется такая ситуация", – добавил он.

Глава БЭБ не исключил ситуации, когда ГФС ликвидируют, а бюро еще не начнет работу. 

"Да, такое может случиться – это риск. Сейчас обсуждается вопрос, как не допустить этого. В законе прописано так: сначала работа БЕБ, но не позднее шести месяцев. Шесть месяцев истекают 25 или 26 сентября. Это как раз та дата, когда изымается из налогового кодекса блок налоговой милиции и она перестает существовать", – объяснил Мельник. 

Контекст:

Закон о создании БЭБ Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование, прошли 12 кандидатов.

Мельник выиграл конкурс и 20 августа был назначен на должность главы БЭБ.

Теги: депутаты, конкурс, ГФС, чиновники, назначение, Кабмин, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник
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