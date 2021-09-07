"Мы не успеваем, процессы затянули". Мельник заявил, что Бюро экономической безопасности могут не запустить 25 сентября

"Мы не успеваем. Определенные процессы были затянуты: не по вине Кабмина [Украины], не по вине народных депутатов. Так случилось, что оно немного затянулось. Шесть месяцев, которые отвели на ликвидацию ГФС, я в этом участвовал, и эти шесть месяцев, которые были даны для начала работы БЕБ... Они по разным объективным причинам затянулись", – заявил чиновник.

Одной из возможных причин промедления Мельник назвал летние отпуска.

"Все ориентируются на дату 25 сентября. Мы ориентируемся на эту дату. Почему я и сказал, что выбрал тактику как можно скорее назначить 30% центрального аппарата. Чтобы все направления перекрыть, чтобы начать работу, перехватить именно этот функционал, который должен делать БЭБ. И успеем ли мы? Нет, мы не успеваем", – подчеркнул он.